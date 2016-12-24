Василий Ломаченко: С удовольствием бы принял бой против Пакьяо
Чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO украинец Василий Ломаченко рассказал, что он думает о возможности боя против Мэнни Пакьяо. Он сказал, что готов выйти на ринг против филиппинца.
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«Лично мое мнение — я думаю, что Боб просто использует его имя для того, чтобы раскрутить мое имя. Я думаю, что это так. Я не знаю, хотел бы я этого боя или нет, ведь как бы я не высказался, это будет выглядеть не скромно. Если я скажу, что я хотел бы с ним боксировать — знаете, объективно, он уже возрастной спортсмен, с другой стороны — я ставлю под сомнение его силу. Я бы с удовольствием принял этот бой».
Вы знаете, в чем разница сейчас нынешнего Пакьяо и прошлого, когда он был моложе? Разница в том, что сейчас все уже выходят на него и настраиваются, никто просто на просто с ним не дерется, а просто все защищаются и выживают
Ранее Ломаченко заявил, что следующий бой намерен провести против Орландо Салидо.
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