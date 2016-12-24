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https://sport.mail.ru/news/boxing/28246578/
24 декабря 2016, 21:49 | Бокс | Советский спорт

Василий Ломаченко: С удовольствием бы принял бой против Пакьяо

Чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO украинец Василий Ломаченко рассказал, что он думает о возможности боя против Мэнни Пакьяо. Он сказал, что готов выйти на ринг против филиппинца.

Чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO украинец Василий <span class=error>Ломаченко</span> рассказал что он думает о возможности боя против <span class=error>Мэнни</span> <span class=error>Пакьяо</span>. Он сказал что готов выйти на ринг против филиппинца. Увеличить
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«Лично мое мнение — я думаю, что Боб просто использует его имя для того, чтобы раскрутить мое имя. Я думаю, что это так. Я не знаю, хотел бы я этого боя или нет, ведь как бы я не высказался, это будет выглядеть не скромно. Если я скажу, что я хотел бы с ним боксировать — знаете, объективно, он уже возрастной спортсмен, с другой стороны — я ставлю под сомнение его силу. Я бы с удовольствием принял этот бой».

Вы знаете, в чем разница сейчас нынешнего Пакьяо и прошлого, когда он был моложе? Разница в том, что сейчас все уже выходят на него и настраиваются, никто просто на просто с ним не дерется, а просто все защищаются и выживают из-за этого ему сложнее делать те вещи, которые он делал раньше. Когда выходили против него, не боялись, никто не знал, кто такой Мэнни Пакьяо, просто выходили и боксировали, в этом они и проигрывали ему, — цитирует Ломаченко Xsport.ua.

Ранее Ломаченко заявил, что следующий бой намерен провести против Орландо Салидо.

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Тренер: Боксер Фьюри намерен вернуться на ринг в апреле-мае 2017 года

Тренер: Боксер Фьюри намерен вернуться на ринг в апреле-мае 2017 года

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской организации (IBO) британец Тайсон Фьюри намерен вернуться к выступлениям на ринге в апреле или мае 2017 года.
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