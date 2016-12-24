Тренер: Боксер Фьюри намерен вернуться на ринг в апреле-мае 2017 года
МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской организации (IBO) британец Тайсон Фьюри намерен вернуться к выступлениям на ринге в апреле или мае 2017 года.
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Об этом сообщил его дядя и тренер Питер Фьюри, слова которого приводит портал BoxingScene.
«Он тренируется каждый день в тренажерном зале и определенно собирается вернуться, — сказал Питер Фьюри. — Он вернется на ринг в
В ноябре 2015 года в 12-раундовом бою в Германии Фьюри выиграл у Кличко по очкам единогласным решением судей и завоевал титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), WBO и WBA. Позднее британец был лишен титула IBF
Фьюри не знает поражений на профессиональном ринге — 25 побед (18 нокаутом).
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