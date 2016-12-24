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https://sport.mail.ru/news/boxing/28245994/
24 декабря 2016, 18:42 | Бокс | ТАСС

Тренер: Боксер Фьюри намерен вернуться на ринг в апреле-мае 2017 года

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской организации (IBO) британец Тайсон Фьюри намерен вернуться к выступлениям на ринге в апреле или мае 2017 года.

Свой последний бой британец провел в ноябре 2015 года победив по очкам Владимира Кличко. Увеличить
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Об этом сообщил его дядя и тренер Питер Фьюри, слова которого приводит портал BoxingScene.

Бой-реванш между Фьюри и украинцем Владимиром Кличко изначально должен был состояться 9 июля, но был перенесен на 29 октября из-за травмы британца. А 24 сентября промоутерская компания «Хеннесси спортс», представляющая интересы британца, сообщила, что Фьюри из-за депрессии не сможет выйти на ринг и в октябре. Позднее стало известно, что допинг-проба боксера дала положительный результат на кокаин, сам спортсмен подтвердил, что употреблял запрещенное вещество, а в ночь на 13 октября объявил об отказе от своих чемпионских поясов, чтобы «сосредоточиться на лечении и полностью восстановиться от своего нынешнего состояния».

«Он тренируется каждый день в тренажерном зале и определенно собирается вернуться, — сказал Питер Фьюри. — Он вернется на ринг в апреле-мае 2017 года и будет еще сильнее, чем раньше, потому что за время простоя он ничего не потерял».

В ноябре 2015 года в 12-раундовом бою в Германии Фьюри выиграл у Кличко по очкам единогласным решением судей и завоевал титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), WBO и WBA. Позднее британец был лишен титула IBF из-за отказа проводить обязательную защиту.

Фьюри не знает поражений на профессиональном ринге — 25 побед (18 нокаутом).
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