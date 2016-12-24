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https://sport.mail.ru/news/boxing/28245543/
24 декабря 2016, 17:12 | Бокс | Lenta.Ru

Макгрегор пообещал разбить лицо непобедимому Мэйуэзеру

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор пообещал разбить лицо американскому боксеру Флойду Мэйуэзеру. Об этом ирландец сообщил в своем аккаунте в Instagram.

Ирландский боец смешанного стиля (<span class=error>ММА</span>) <span class=error>Конор</span> Макгрегор пообещал разбить лицо американскому боксеру <span class=error>Флойду</span> Мэйуэзеру. Об этом ирландец сообщил в своем аккаунте в Instagram. Увеличить
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Макгрегор разместил фото со своим возможным соперником, добавив подпись: «Я собираюсь разбить его лицо».

15 декабря Мэйуэзер предложил 10 тысяч долларов тому, кто придумает лучшую подпись к видеозаписи с поражением ирландского бойца от Нэйта Диаса.

Слухи о возможном поединке между Мэйуэзером и Макгрегором появились в мае. 1 декабря чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата получил боксерскую лицензию в штате Калифорния, а 17 ноября заявил, что хочет получить 100 миллионов долларов за бой по правилам бокса против Мэйуэзера.

На профессиональном ринге американский боксер провел 49 боев, в которых не потерпел ни одного поражения. В 26 случаях он отправлял своего соперника в нокаут. Макгрегор провел 24 поединка по правилам ММА, в которых одержал 21 победу (18 нокаутом) и трижды проиграл.
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