Билеты на бой Головкин — Джейкобс продаются активнее, чем на Головкин — Лемье
Том Лёффлер, промоутер казахстанского боксёра Геннадия Головкина (36−0, 33 КО), прокомментировал темпы предварительных продаж билетов на бой с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО), сообщает Sports.kz.
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«Я говорил с Томом Лёффлером, он сказал, что по цифрам предварительная продажа билетов на бой GGG — Джейкобс уже опережает бой Головкина с Лемье», — написал в твиттере журналист UCNLive.com Стив Ким.
Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в
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