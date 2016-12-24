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https://sport.mail.ru/news/boxing/28245372/
24 декабря 2016, 16:46 | Бокс | Sports.kz

Билеты на бой Головкин — Джейкобс продаются активнее, чем на Головкин — Лемье

Том Лёффлер, промоутер казахстанского боксёра Геннадия Головкина (36−0, 33 КО), прокомментировал темпы предварительных продаж билетов на бой с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО), сообщает Sports.kz.

Том Лёффлер промоутер казахстанского боксёра Геннадия <span class=error>Головкина</span> (36−0 33 КО) прокомментировал темпы предварительных продаж билетов на бой с американцем <span class=error>Дэниэлом</span> Джейкобсом (32−1 29 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Я говорил с Томом Лёффлером, он сказал, что по цифрам предварительная продажа билетов на бой GGG — Джейкобс уже опережает бой Головкина с Лемье», — написал в твиттере журналист UCNLive.com Стив Ким.

Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Стоимость билетов составляет от 100$ до 1000$.

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