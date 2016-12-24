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«Я говорил с Томом Лёффлером, он сказал, что по цифрам предварительная продажа билетов на бой GGG — Джейкобс уже опережает бой Головкина с Лемье», — написал в твиттере журналист UCNLive.com Стив Ким.



Бой Головкин — Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Стоимость билетов составляет от 100$ до 1000$.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Spoke with Tom Loeffler, says pre-sale tix numbers for GGG-JACOBS are ahead of the Lemieux fight <a href="https://twitter.com/hashtag/boxing?src=hash">#boxing</a></p>— Steve Kim (@steveucnlive) <a href="https://twitter.com/steveucnlive/status/812429919263158272">23 декабря 2016 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>