Промоутер Алексей Титов станет кандидатом на пост главы Федерации бокса России

«Я иду кандидатом на выборы президента Федерации бокса России, процесс уже запущен. Наша главная задача в том, чтобы замкнуть круг между спортом высших достижений и детьми. Чтобы дети по примеру героев, которых они видят на экране телевизоров, записывались в спортивные секции, занимались спортом, получали максимальную поддержку и сами становились примером для новых поколений», — сказал Титов.

Выборы главы Федерации бокса России пройдут 1 февраля 2017 года.

Также кандидатами на пост президента организации являются Евгений Муров и Эдуард Хусаинов. Федерацию в настоящее время возглавляет Борис Иванюженков.