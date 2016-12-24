Тренер Ковалёва: Сомневаюсь, что Мейвезер хочет вернуться на ринг
Известный тренер по боксу Джон Дэвид Джексон, работающий с
экс-чемпионом мира в полутяжёлом весе Сергеем Ковалёвым, считает, что 12-кратному чемпиону мира Флойду Мейвезеру-младшему не нужно возвращаться на ринг, а бой с Конором Макгрегором не имеет для него смысла.
«Я отдаю ему должное за то, что он остался непобеждённым. Не надо пытаться доказать, что он может добиться рекорда 50−0. Оставь всё в покое. Сомневаюсь, что Флойд хочет вернуться на ринг», — приводит слова Джексона Fight Hype.
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