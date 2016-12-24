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https://sport.mail.ru/news/boxing/28244317/
24 декабря 2016, 13:39 | Бокс | Чемпионат.com

WBA и IBF назначили разные обязательные бои для победителя пары Кличко — Джошуа

Победитель боя между Владимиром Кличко и Энтони Джошуа может лишиться чемпионских поясов после поединка.

Победитель боя между Владимиром <span class=error>Кличко</span> и <span class=error>Энтони</span> <span class=error>Джошуа</span> может лишиться чемпионских поясов после поединка. Увеличить
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WBA и IBF, чьи титулы чемпиона мира в тяжёлом весе будут стоять на кону в этом бою, назначили победителю разных обязательных соперников.

IBF требует от чемпиона встречи с Кубратом Пулевым, а WBA назначила ему бой с Луисом Ортисом. Таким образом, Кличко или Джошуа смогут защитить лишь один титул из двух. В случае если по контракту будет назначен реванш, победитель боя может лишиться обоих поясов, сообщает Boxing Scene.
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