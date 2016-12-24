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WBA и IBF, чьи титулы чемпиона мира в тяжёлом весе будут стоять на кону в этом бою, назначили победителю разных обязательных соперников.



IBF требует от чемпиона встречи с Кубратом Пулевым, а WBA назначила ему бой с Луисом Ортисом. Таким образом, Кличко или Джошуа смогут защитить лишь один титул из двух. В случае если по контракту будет назначен реванш, победитель боя может лишиться обоих поясов, сообщает Boxing Scene.