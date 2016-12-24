Команда Альвареса дала Чавесу срок до 2 января, чтобы согласиться на бой
Команда Сауля Альвареса (48−1−1, 34 КО) не намерена идти на уступки Хулио Сезару
Чавесу-младшему (49−2−1, 32 КО) в переговорах касательно их боя.
Чавесу предложили $ 6 млн гонорара плюс часть доходов от продаж трансляции боя по системе
Поединок намечен на 6 мая. Запасной вариант Альвареса — чемпион мира WBO в среднем весе Билли Джо Сондерс, обязательным претендентом на титул которого мексиканец недавно стал.
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