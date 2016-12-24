Команда Альвареса дала Чавесу срок до 2 января, чтобы согласиться на бой

Чавесу предложили $ 6 млн гонорара плюс часть доходов от продаж трансляции боя по системе pay-per-view. Если он не согласиться на эти условия до конца следующей недели, Альварес выберет другого соперника, сообщает ESPN.



Поединок намечен на 6 мая. Запасной вариант Альвареса — чемпион мира WBO в среднем весе Билли Джо Сондерс, обязательным претендентом на титул которого мексиканец недавно стал.