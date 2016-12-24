Тренер: Тайсон Фьюри вернется на ринг весной с правильным мышлением
Дядя и тренер чемпиона WBA (Super) и WBO в супертяжелом весе британца Тайсона Фьюри Питер Фьюри заявил, что его племянник тренируется каждый день и вскоре продолжит карьеру.
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Видимо, что-то случилось...
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«Он бегает, тренируется каждый день и ждет, когда я возобновлю работу с ним. Он собирается вернуться, так что ждите Тайсона на ринге в
Вернется не только для того, чтобы вернуть свои пояса. Он докажет, что единственный супертяжеловес в мире. Думаю,
Напомним, что ранее Фьюри отказался от реванша с украинцем Владимиром Кличко, сославшись на медицинские показатели. Произошло это 23 сентября. Однако затем стало известно, что в
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