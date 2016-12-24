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https://sport.mail.ru/news/boxing/28243879/
24 декабря 2016, 12:38 | Бокс | Vesti.kz

Тренер: Тайсон Фьюри вернется на ринг весной с правильным мышлением

Дядя и тренер чемпиона WBA (Super) и WBO в супертяжелом весе британца Тайсона Фьюри Питер Фьюри заявил, что его племянник тренируется каждый день и вскоре продолжит карьеру.

По его словам Тайсон попытается доказать что является единственным супертяжеловесом в мире. Увеличить
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«Он бегает, тренируется каждый день и ждет, когда я возобновлю работу с ним. Он собирается вернуться, так что ждите Тайсона на ринге в апреле-мае будущего года. Он вернется с правильным мышлением, вернется лучше, чем был когда-либо. В действительности он ничего не потерял.

Вернется не только для того, чтобы вернуть свои пояса. Он докажет, что единственный супертяжеловес в мире. Думаю, два-три боя, и вновь будет драться за пояса. Лично я хочу, чтобы Тайсон встретился с Уайлдером. Это два больших парня, которые могут сделать очень значимый бой. Надеюсь, Уайлдер не проиграет до конца следующего года, и мы постараемся сделать его поединок с Тайсоном, — приводит слова тренера Аllboxing.ru со ссылкой на BoxingScene.com.

Напомним, что ранее Фьюри отказался от реванша с украинцем Владимиром Кличко, сославшись на медицинские показатели. Произошло это 23 сентября. Однако затем стало известно, что в допинг-пробе Фьюри от 22 сентября были найдены следы кокаина.
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