Тренер: Тайсон Фьюри вернется на ринг весной с правильным мышлением

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«Он бегает, тренируется каждый день и ждет, когда я возобновлю работу с ним. Он собирается вернуться, так что ждите Тайсона на ринге в апреле-мае будущего года. Он вернется с правильным мышлением, вернется лучше, чем был когда-либо. В действительности он ничего не потерял.

Вернется не только для того, чтобы вернуть свои пояса. Он докажет, что единственный супертяжеловес в мире. Думаю, два-три боя, и вновь будет драться за пояса. Лично я хочу, чтобы Тайсон встретился с Уайлдером. Это два больших парня, которые могут сделать очень значимый бой. Надеюсь, Уайлдер не проиграет до конца следующего года, и мы постараемся сделать его поединок с Тайсоном, — приводит слова тренера Аllboxing.ru со ссылкой на BoxingScene.com.