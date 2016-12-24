Поветкин и остарин. Новый поворот в развитии событий

Уже прошла неделя с того момента, когда объявили об уличении 37-летнего российского супертяжеловеса Александра Поветкина в приёме запрещённого препарата остарина, отмены боя с его участием за звание временного чемпиона мира WBC и проведения поединка Русского Витязя с французом Жоаном Дюопа, которого он победил нокаутом в шестом раунде.

До вчерашнего дня события в этой истории развивались довольно размеренно. Всемирный боксёрский совет (WBC) начал расследование этого дела, пообещав его завершить в начале следующего года. Параллельно российская сторона проводила собственное внутреннее расследование. Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский, подопечным которого является Поветкин, пообещал очень внимательно отнестись к выяснению всех обстоятельств истории, которая, безусловно, способна нанести ущерб имиджу как компании в целом, так, в частности, и её руководителю.



Рябинский пообещал проверить всю команду Поветкина и, если понадобится, самого Александра на детекторе лжи. Более того, шеф «Мира бокса» сказал, что такая проверка уже начата. Также было заявлено, что российская сторона отправила заявку на вскрытие допинг-пробы «Б». Хотя в то же время Рябинский выразил мнение, что проба «Б» с вероятностью 99% покажет результат пробы «А», в которой был обнаружен остарин. Результат анализа пробы «Б» должен стать известен ещё до конца уходящего года. Также Рябинский заявил, что его команда ожидает результатов других тестов.



И вот 23 декабря стало известно, что, во-первых, в положительной допинг-пробе Поветкина было обнаружено ничтожно малое количество остарина — концентрация запрещённого вещества в ней составила всего 20 пикограмм на миллилитр (20 триллионных грамма). А, во-вторых, Рябинский в своём «твиттере» заявил, что получил результаты вскрытия новой допинг-пробы Поветкина в ВАДА от 13 декабря, и в ней допинга не обнаружено. «Итак: 15 ноября проба — чисто, 6 декабря — 20 триллионных грамма остарина, 13 декабря — чисто! Что опять за хрень? Всё, как было с мельдонием. Вот вам и честный американский спорт», — написал на своей странице в социальной сети глава «Мира бокса».

Эти обстоятельства, по убеждению Рябинского, ставят под сомнение положительную допинг-пробу Поветкина от 6 декабря. «Остарин выводится из организма месяцами, по некоторым данным — больше года», — заявил он. Исходя из этого, руководитель «Мира бокса» выразил уверенность, что Поветкин не мог преднамеренно употребить остарин в такой микроскопической и не дающей никакого эффекта дозе, а этот запрещённый препарат мог попасть в его организм вместе с пищей или со спортивным питанием.



Теперь Рябинский предрекает развитие ситуации в этом деле, подобно тому, как было весной-летом с «мельдониевой» историей Поветкина. «Мы проводим расследование по этому поводу. Думаю, будет много интересного. Постараемся засудить и наказать деньгами. Само собой, будет проведена экспертиза допинг-тестов вне США», — написал в «твиттере» глава «Мира бокса». Также Рябинский считает, что теперь все вопросы к антидопинговой лаборатории, исследовавшей пробу от 6 декабря, которая была определена как положительная.



Кто станет ответчиком по судебным искам, отечественный бизнесмен и меценат профессионального бокса не уточнил. В принципе, подавать в суд на Дона Кинга и его подопечного канадца Бермейна Стиверна за срыв боя, как это было раньше с другим подопечным Кинга панамцем Гильермо Джонсом, кажется нелогичным. Так как Стиверн отказался проводить бой, поскольку WBC директивно отозвал санкцию на то, чтобы на кону в нём стоял титул временного чемпиона мира. А именно это было главным условием и причиной организации этого поединка.



А вот судиться с WBC было бы более правильно. Хотя пока неясно, знало ли руководство Всемирного боксёрского совета, что в положительной допинг-пробе Поветкина было обнаружено ничтожно малое количество запрещённого фармакологического вещества. А может, Рябинский собирается подавать в суд на ВАДА? Но Всемирное антидопинговое агентство только передаёт в WBC результаты допинг-теста, а боксёрские функционеры уже самостоятельно решают, какие меры принимать к боксёрам и санкционировать или нет тот или иной бой.