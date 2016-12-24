Поветкин и остарин. Новый поворот в развитии событий
Последняя
допинг-проба Поветкина, взятая перед боем со Стиверном, оказалась чистая. И это полностью меняет ход дела в истории с допингом.
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Видимо, что-то случилось...
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Уже прошла неделя с того момента, когда объявили об уличении 37-летнего российского супертяжеловеса Александра Поветкина в приёме запрещённого препарата остарина, отмены боя с его участием за звание временного чемпиона мира WBC и проведения поединка Русского Витязя с французом Жоаном Дюопа, которого он победил нокаутом в шестом раунде.
До вчерашнего дня события в этой истории развивались довольно размеренно. Всемирный боксёрский совет (WBC) начал расследование этого дела, пообещав его завершить в начале следующего года. Параллельно российская сторона проводила собственное внутреннее расследование. Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский, подопечным которого является Поветкин, пообещал очень внимательно отнестись к выяснению всех обстоятельств истории, которая, безусловно, способна нанести ущерб имиджу как компании в целом, так, в частности, и её руководителю.
Рябинский пообещал проверить всю команду Поветкина и, если понадобится, самого Александра на детекторе лжи. Более того, шеф «Мира бокса» сказал, что такая проверка уже начата. Также было заявлено, что российская сторона отправила заявку на вскрытие
И вот 23 декабря стало известно, что,
Эти обстоятельства, по убеждению Рябинского, ставят под сомнение положительную
Теперь Рябинский предрекает развитие ситуации в этом деле, подобно тому, как было
Кто станет ответчиком по судебным искам, отечественный бизнесмен и меценат профессионального бокса не уточнил. В принципе, подавать в суд на Дона Кинга и его подопечного канадца Бермейна Стиверна за срыв боя, как это было раньше с другим подопечным Кинга панамцем Гильермо Джонсом, кажется нелогичным. Так как Стиверн отказался проводить бой, поскольку WBC директивно отозвал санкцию на то, чтобы на кону в нём стоял титул временного чемпиона мира. А именно это было главным условием и причиной организации этого поединка.
А вот судиться с WBC было бы более правильно. Хотя пока неясно, знало ли руководство Всемирного боксёрского совета, что в положительной
Аргументы российской стороны на данное время в
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