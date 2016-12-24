Д. Миллер: Кличко избивал Джошуа в спаррингах
Американский тяжеловес Джаррелл Миллер заявил, что бывший чемпион мира в тяжёлом весе Владимир Кличко победит чемпиона IBF Энтони Джошуа, так как был явно лучше него во время совместных спаррингов.
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«Уверен, что Владимир побьёт Джошуа. Если нет, то для него всё будет кончено. Они много раз проводили спарринги. С последнего раза прошло года полтора, максимум два. Владимир избивал его во время тренировочного лагеря», — приводит слова Миллера Fight Hype.
Кличко и Джошуа сразятся 29 апреля в Лондоне.
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