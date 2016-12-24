Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/28243693/
24 декабря 2016, 12:02 | Бокс | Чемпионат.com

Д. Миллер: Кличко избивал Джошуа в спаррингах

Американский тяжеловес Джаррелл Миллер заявил, что бывший чемпион мира в тяжёлом весе Владимир Кличко победит чемпиона IBF Энтони Джошуа, так как был явно лучше него во время совместных спаррингов.

Американский тяжеловес Джаррелл <span class=error>Миллер</span> заявил что бывший чемпион мира в тяжёлом весе Владимир <span class=error>Кличко</span> победит чемпиона IBF <span class=error>Энтони</span> <span class=error>Джошуа</span> так как был явно лучше него во время совместных <span class=error>спаррингов</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Уверен, что Владимир побьёт Джошуа. Если нет, то для него всё будет кончено. Они много раз проводили спарринги. С последнего раза прошло года полтора, максимум два. Владимир избивал его во время тренировочного лагеря», — приводит слова Миллера Fight Hype.

Кличко и Джошуа сразятся 29 апреля в Лондоне.

Все спортивные новости Украины
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
22 декабря

Международный союз биатлонистов временно отстранил двух российских спортсменов

Калиниченко: Дзюба, будь мужиком — скажи, что с тобой сделали в «Спартаке»

В Красноярске совершено вооружённое нападение на киберспортсмена