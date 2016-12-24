Хаус: Хотелось бы, чтобы проба Поветкина была отрицательной в день боя со Стиверном
МОСКВА, 24 дек —
Р-Спорт, Маргарита Якупова. Тренер канадского боксера Бермейна Стиверна Дональд Хаус заявил агентству «Р-Спорт», что ему хотелось бы, чтобы проба россиянина Александра Поветкина была отрицательной в день боя за титул временного чемпиона по версии WBC в супертяжелом весе.
Поветкин 17 декабря в Екатеринбурге провел бой против француза Йоанна Дюопа, который завершился досрочной победой россиянина. Изначально Поветкин должен был провести поединок со Стиверном за титул временного чемпиона WBC. Однако утром в день боя президент WBC Маурисио Сулейман сообщил, что
«Это обидно, мы приняли решение не драться, поскольку приехали в Россию за титулом, а бой стал несанкционированным после результатов этой пробы, только спустя время им удалось прояснить, что проба
«Я всего лишь тренер, я мало имею отношения к
Хаус не исключает того, что в будущем бой между Поветкиным и Стиверном
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