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https://sport.mail.ru/news/boxing/28243349/
24 декабря 2016, 11:45 | Бокс | Р-Спорт

Хаус: Хотелось бы, чтобы проба Поветкина была отрицательной в день боя со Стиверном

МОСКВА, 24 дек — Р-Спорт, Маргарита Якупова. Тренер канадского боксера Бермейна Стиверна Дональд Хаус заявил агентству «Р-Спорт», что ему хотелось бы, чтобы проба россиянина Александра Поветкина была отрицательной в день боя за титул временного чемпиона по версии WBC в супертяжелом весе.

Поветкин 17 декабря в Екатеринбурге провел бой против француза Йоанна Дюопа, который завершился досрочной победой россиянина. Изначально Поветкин должен был провести поединок со Стиверном за титул временного чемпиона WBC. Однако утром в день боя президент WBC Маурисио Сулейман сообщил, что допинг-проба Поветкина, взятая 6 декабря, дала положительный результат на запрещенный препарат остарин. В пятницу глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский сообщил, что допинг-проба Поветкина, взятая 13 декабря, чистая.

«Это обидно, мы приняли решение не драться, поскольку приехали в Россию за титулом, а бой стал несанкционированным после результатов этой пробы, только спустя время им удалось прояснить, что проба все-таки отрицательная. Мне бы хотелось, чтобы эта допинг-проба оказалась негативной в день боя, то есть с самого начала», — сказал Хаус по телефону.

«Я всего лишь тренер, я мало имею отношения к допинг-тестам, но когда нам сообщили, что проба дала положительный результат, а WBC в свою очередь немедленно отказался санкционировать бой, я посоветовал и Бермейну, и промоутеру не проводить бой. К сожалению, нам не удалось провести бой за титул, а теперь, когда проба оказалась отрицательной, я просто не понимаю, как реагировать», — добавил тренер.

Хаус не исключает того, что в будущем бой между Поветкиным и Стиверном все-таки состоится. «Мы готовы провести бой с кем угодно — Поветкин, Уайлдер, это не имеет значения. Бой будет, это неизбежно, мы же не просто так тренируемся. Но я бы хотел, чтобы это был чистый поединок с двух сторон: моего парня и его оппонента. Не исключаю, что оппонентом станет Поветкин», — резюмировал собеседник агентства.
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