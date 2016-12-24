Хаус: Хотелось бы, чтобы проба Поветкина была отрицательной в день боя со Стиверном

Поветкин 17 декабря в Екатеринбурге провел бой против француза Йоанна Дюопа, который завершился досрочной победой россиянина. Изначально Поветкин должен был провести поединок со Стиверном за титул временного чемпиона WBC. Однако утром в день боя президент WBC Маурисио Сулейман сообщил, что допинг-проба Поветкина, взятая 6 декабря, дала положительный результат на запрещенный препарат остарин. В пятницу глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский сообщил, что допинг-проба Поветкина, взятая 13 декабря, чистая.

«Это обидно, мы приняли решение не драться, поскольку приехали в Россию за титулом, а бой стал несанкционированным после результатов этой пробы, только спустя время им удалось прояснить, что проба все-таки отрицательная. Мне бы хотелось, чтобы эта допинг-проба оказалась негативной в день боя, то есть с самого начала», — сказал Хаус по телефону.

«Я всего лишь тренер, я мало имею отношения к допинг-тестам, но когда нам сообщили, что проба дала положительный результат, а WBC в свою очередь немедленно отказался санкционировать бой, я посоветовал и Бермейну, и промоутеру не проводить бой. К сожалению, нам не удалось провести бой за титул, а теперь, когда проба оказалась отрицательной, я просто не понимаю, как реагировать», — добавил тренер.