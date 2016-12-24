Сулейман: Процесс в отношении Поветкина сдвинется с места после вскрытия пробы Б
МОСКВА, 24 дек —
Р-Спорт, Маргарита Якупова. Процесс в отношении провалившего допинг-тест российского боксера Александра Поветкина сдвинется с места после вскрытия пробы Б, заявил агентству «Р-Спорт» президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман.
Поветкин 17 декабря в Екатеринбурге провел бой против француза Йоанна Дюопа, который завершился досрочной победой россиянина на исходе шестого раунда. Изначально Поветкин должен был провести поединок с канадцем Бермейном Стиверном за титул временного чемпиона WBC. Однако утром в день боя президент WBC Маурисио Сулейман сообщил, что
«WBC проводит соответствующие процедуры согласно правилам организации и рекомендациям программы чистого бокса. Процесс сдвинется с места после вскрытия пробы Б, о чем был уведомлен сам боксер», — сказал Сулейман по телефону.
В рейтинге WBC, опубликованном в декабре, Поветкин занимает первую строчку в супертяжелом весе. «Поветкин отстранен на неопределенный срок, пока не будет завершено расследование. Рейтинги публикуются один раз в месяц, текущий рейтинг содержит в себе результаты от 13 декабря, и не отражают
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter