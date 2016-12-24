Сулейман: Процесс в отношении Поветкина сдвинется с места после вскрытия пробы Б

Поветкин 17 декабря в Екатеринбурге провел бой против француза Йоанна Дюопа, который завершился досрочной победой россиянина на исходе шестого раунда. Изначально Поветкин должен был провести поединок с канадцем Бермейном Стиверном за титул временного чемпиона WBC. Однако утром в день боя президент WBC Маурисио Сулейман сообщил, что допинг-проба Поветкина, взятая 6 декабря, дала положительный результат на запрещенный препарат остарин. В пятницу глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский сообщил, что допинг-проба Поветкина, взятая 13 декабря, чистая.

«WBC проводит соответствующие процедуры согласно правилам организации и рекомендациям программы чистого бокса. Процесс сдвинется с места после вскрытия пробы Б, о чем был уведомлен сам боксер», — сказал Сулейман по телефону.