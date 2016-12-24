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https://sport.mail.ru/news/boxing/28243098/
24 декабря 2016, 10:26 | Бокс | Р-Спорт

Сулейман: Процесс в отношении Поветкина сдвинется с места после вскрытия пробы Б

МОСКВА, 24 дек — Р-Спорт, Маргарита Якупова. Процесс в отношении провалившего допинг-тест российского боксера Александра Поветкина сдвинется с места после вскрытия пробы Б, заявил агентству «Р-Спорт» президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман.

Поветкин 17 декабря в Екатеринбурге провел бой против француза Йоанна Дюопа, который завершился досрочной победой россиянина на исходе шестого раунда. Изначально Поветкин должен был провести поединок с канадцем Бермейном Стиверном за титул временного чемпиона WBC. Однако утром в день боя президент WBC Маурисио Сулейман сообщил, что допинг-проба Поветкина, взятая 6 декабря, дала положительный результат на запрещенный препарат остарин. В пятницу глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский сообщил, что допинг-проба Поветкина, взятая 13 декабря, чистая.

«WBC проводит соответствующие процедуры согласно правилам организации и рекомендациям программы чистого бокса. Процесс сдвинется с места после вскрытия пробы Б, о чем был уведомлен сам боксер», — сказал Сулейман по телефону.

В рейтинге WBC, опубликованном в декабре, Поветкин занимает первую строчку в супертяжелом весе. «Поветкин отстранен на неопределенный срок, пока не будет завершено расследование. Рейтинги публикуются один раз в месяц, текущий рейтинг содержит в себе результаты от 13 декабря, и не отражают какие-либо произошедшие после этой даты изменения. Следующий рейтинг, с учетом изменений и результатов, будет опубликован в январе», — добавил глава WBC.
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