Боксер Ковалев имеет право провести бой за титул по версии WBC
МОСКВА, 24 дек —
Р-Спорт, Маргарита Якупова. Российский боксер Сергей Ковалев имеет право на участие в поединке за чемпионский титул по версии Всемирного боксерского совета (WBC), заявил агентству «Р-Спорт» президент организации Маурисио Сулейман.
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Ковалев 19 ноября в
«Ковалев вернулся в рейтинг потому, что он заслуживает того, чтобы занимать там высокое место, и сейчас он может провести бой за титул WBC», — сказал Сулейман по телефону.
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