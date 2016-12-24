Боксер Ковалев имеет право провести бой за титул по версии WBC

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Ковалев 19 ноября в Лас-Вегасе проиграл Андре Уорду единогласным решением судей из США (113−114) и утратил принадлежавшие ему пояса чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе, потерпев первое поражение в карьере. Некоторое время Ковалев не мог договориться о бое с обладателем пояса WBC канадцем Адонисом Стивенсоном, и в связи с этим боксер отсутствовал в рейтингах организации. В рейтинге WBC от 21 декабря Ковалев занимает вторую строчку в полутяжелом весе.

«Ковалев вернулся в рейтинг потому, что он заслуживает того, чтобы занимать там высокое место, и сейчас он может провести бой за титул WBC», — сказал Сулейман по телефону.