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https://sport.mail.ru/news/boxing/28243097/
24 декабря 2016, 10:27 | Бокс | Р-Спорт

Боксер Ковалев имеет право провести бой за титул по версии WBC

МОСКВА, 24 дек — Р-Спорт, Маргарита Якупова. Российский боксер Сергей Ковалев имеет право на участие в поединке за чемпионский титул по версии Всемирного боксерского совета (WBC), заявил агентству «Р-Спорт» президент организации Маурисио Сулейман.

Российский боксер Сергей <span class=error>Ковалев</span> имеет право на участие в поединке за чемпионский титул по версии Всемирного боксерского совета (WBC) заявил агентству Р-Спорт президент организации Маурисио <span class=error>Сулейман</span>. Увеличить
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Ковалев 19 ноября в Лас-Вегасе проиграл Андре Уорду единогласным решением судей из США (113−114) и утратил принадлежавшие ему пояса чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе, потерпев первое поражение в карьере. Некоторое время Ковалев не мог договориться о бое с обладателем пояса WBC канадцем Адонисом Стивенсоном, и в связи с этим боксер отсутствовал в рейтингах организации. В рейтинге WBC от 21 декабря Ковалев занимает вторую строчку в полутяжелом весе.

«Ковалев вернулся в рейтинг потому, что он заслуживает того, чтобы занимать там высокое место, и сейчас он может провести бой за титул WBC», — сказал Сулейман по телефону.
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