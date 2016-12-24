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https://sport.mail.ru/news/boxing/28242841/
24 декабря 2016, 10:57 | Бокс | ТАСС

Поветкин сдал допинг-тесты в швейцарской лаборатории после скандала

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин сдал альтернативные допинг-тесты в швейцарской лаборатории после скандала с остарином. Об этом ТАСС заявил руководитель компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.

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В допинг-пробе Поветкина от 6 декабря было обнаружено минимальное количество остарина — 20 пикограмм. После этого Всемирный боксерский совет (ВБС) отказался санкционировать бой россиянина против канадца Бермейна Стиверна за право стать претендентом на титул ВБС. Соперником Поветкина стал француз Йоанн Дюопа, которого российский боксер нокаутировал в шестом раунде. Допинг-пробы Поветкина от 13 и 15 декабря дали отрицательный результат.

«Саша сдал тесты в альтернативных лабораториях, в том числе швейцарской. В ближайшее время будут известны результаты», — сказал Рябинский.

Команда Поветкина также запросила вскрытие допинг-пробы «Б».
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