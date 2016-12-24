Поветкин сдал допинг-тесты в швейцарской лаборатории после скандала

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В допинг-пробе Поветкина от 6 декабря было обнаружено минимальное количество остарина — 20 пикограмм. После этого Всемирный боксерский совет (ВБС) отказался санкционировать бой россиянина против канадца Бермейна Стиверна за право стать претендентом на титул ВБС. Соперником Поветкина стал француз Йоанн Дюопа, которого российский боксер нокаутировал в шестом раунде. Допинг-пробы Поветкина от 13 и 15 декабря дали отрицательный результат.

«Саша сдал тесты в альтернативных лабораториях, в том числе швейцарской. В ближайшее время будут известны результаты», — сказал Рябинский.