Поветкин сдал допинг-тесты в швейцарской лаборатории после скандала
МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин сдал альтернативные
допинг-тесты в швейцарской лаборатории после скандала с остарином. Об этом ТАСС заявил руководитель компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.
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Видимо, что-то случилось...
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«Саша сдал тесты в альтернативных лабораториях, в том числе швейцарской. В ближайшее время будут известны результаты», — сказал Рябинский.
Команда Поветкина также запросила вскрытие
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