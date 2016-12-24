«Несмотря на то, что Оскар Де Ла Хойя недавно говорил, что готов поставить свою промоутерскую лицензию на то, что бой Геннадия Головкина и Сауля Альвареса состоится в 2017 году, этот поединок все еще висит в воздухе.

Недавно WBO сделала Канело обязательным претендентом на титул чемпиона мира в среднем весе по версии этой организации Билли Джо Сондерса, обогнав текущего лидера рейтинга Автандила Хурцидзе. У команды Хурцидзе есть время обжаловать это решение, так что в 2017 году он может встретиться с победителем этого противостояния. Не говоря уже о том, что Де Ла Хойя определенно укажет в контракте условие о реванше на случай, если Альварес проиграет Сондерсу в первый раз. Также весной у Канело возможен поединок с Хулио Сезаром Чавесом-младшим. Кроме того, еще есть Давид Лемье, занимающий четвертое место рейтинга IBF, что ставит его в привилегированное положение на встречу с Канело. Возможно, промоутер мексиканца захочет устроить ему бой с таким приличным средневесом.