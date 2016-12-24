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https://sport.mail.ru/news/boxing/28242830/
24 декабря 2016, 11:02 | Бокс | Sports.kz

СМИ рассказали, почему бой Головкин — Альварес может не состояться в 2017 году

Британский сайт Worldboxingnews.net допустил вероятность того, что Геннадий Головкин может не добиться поединка с Саулем «Канело» Альваресом и в следующем году, сообщает Sports.kz.

Британский сайт Worldboxingnews.net допустил вероятность того что Геннадий <span class=error>Головкин</span> может не добиться поединка с <span class=error>Саулем</span> <span class=error>Канело</span> Альваресом и в следующем году сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Несмотря на то, что Оскар Де Ла Хойя недавно говорил, что готов поставить свою промоутерскую лицензию на то, что бой Геннадия Головкина и Сауля Альвареса состоится в 2017 году, этот поединок все еще висит в воздухе.

Недавно WBO сделала Канело обязательным претендентом на титул чемпиона мира в среднем весе по версии этой организации Билли Джо Сондерса, обогнав текущего лидера рейтинга Автандила Хурцидзе. У команды Хурцидзе есть время обжаловать это решение, так что в 2017 году он может встретиться с победителем этого противостояния. Не говоря уже о том, что Де Ла Хойя определенно укажет в контракте условие о реванше на случай, если Альварес проиграет Сондерсу в первый раз. Также весной у Канело возможен поединок с Хулио Сезаром Чавесом-младшим. Кроме того, еще есть Давид Лемье, занимающий четвертое место рейтинга IBF, что ставит его в привилегированное положение на встречу с Канело. Возможно, промоутер мексиканца захочет устроить ему бой с таким приличным средневесом.

Из всего этого можно сделать вывод, что на будущий год в перспективе у Альвареса бои с тремя соперниками. Первый — Сондерс с возможным реваншем, затем Чавес-младший, а третий — Лемье. Это указывает на то, что долгожданному бою Головкин — Альварес придется подождать весь 2017 год, а учитывая последнее развитие событий, то и 2018. Может так будет, а может и нет, но у Головкина есть еще вызовы во втором среднем весе, с которыми можно было бы отложить этот бой до лучших времен. Так что, похоже, что GGG отдалился от встречи с Канело еще по крайней мере на один год.

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