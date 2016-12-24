СМИ рассказали, почему бой Головкин — Альварес может не состояться в 2017 году
Британский сайт Worldboxingnews.net допустил вероятность того, что Геннадий Головкин может не добиться поединка с Саулем «Канело» Альваресом и в следующем году, сообщает Sports.kz.
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«Несмотря на то, что Оскар Де Ла Хойя недавно говорил, что готов поставить свою промоутерскую лицензию на то, что бой Геннадия Головкина и Сауля Альвареса состоится в 2017 году, этот поединок все еще висит в воздухе.
Недавно WBO сделала Канело обязательным претендентом на титул чемпиона мира в среднем весе по версии этой организации Билли Джо Сондерса, обогнав текущего лидера рейтинга Автандила Хурцидзе. У команды Хурцидзе есть время обжаловать это решение, так что в 2017 году он может встретиться с победителем этого противостояния. Не говоря уже о том, что Де Ла Хойя определенно укажет в контракте условие о реванше на случай, если Альварес проиграет Сондерсу в первый раз. Также весной у Канело возможен поединок с Хулио Сезаром
Из всего этого можно сделать вывод, что на будущий год в перспективе у Альвареса бои с тремя соперниками. Первый — Сондерс с возможным реваншем, затем
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