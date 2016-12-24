Исчезающий остарин Поветкина и раунд Бетербиева

Это в тот момент, когда уже идет полным ходом внутреннее расследование в команде Поветкина, и улицы звенят от жутких криков боли и сожаления. Вполне вероятно, что виновных в этой истории не окажется. Если проба «Б» будет чистой, никто и никому ничего никогда не докажет. Бермейн Стиверн будет прав, потому что уехал и не стал проводить бой при заданных условиях, а Поветкин будет прав потому, что все же провел бой с боксером на замену, Маурисио Сулейман будет прав в своем решении отозвать санкцию, а Рябинский вполне будет иметь право требовать соблюдения своих прав и даже обратиться в суд. В конце концов, ему это даже нравится. Только это не гарантирует того, что мы скоро увидим Поветкина в титульном бою — впереди еще по меньшей мере год разбирательств.

В конечном счете, пройдут месяцы, сказано уже очень много и еще больше будет сказано и написано, и со временем всем, кто не был вовлечен в эту драму с самого начала, будет все труднее понять, из-за чего это все завертелось, и кто был виноват в том, что бои с участием Поветкина в какой-то момент перестали происходить и раз за разом срывались в последний момент.

Уже сейчас каждая из сторон раздает интервью и предлагает свои версии того, как это все случилось, но правды здесь пока нет. Есть только сторона, которую все вынуждают друг друга принимать. Более того, эту сторону почти за каждого уже выбрали. Журналисты, работающие на внутренний американский рынок, обозреватели, работающие на читателя из России. Возможно, я знаю Поветкина слишком долго — и я тоже давно принял сторону, решив, что он не может сознательно принимать никакие запрещенные препараты, но соответствует ли реальность моим ожиданиям?

ХОЧУ ЕЩЕ ПОБОРОТЬСЯ

Поветкина я видел через три дня после боя. Он готовился в прямом эфире отвечать на все вопросы — а это не то, что добавляет бодрости духа в его ситуации. С высохшими губами, чуть злым колючим взглядом невыспавшегося человека, чьи нервы порядком пострадали за это время. Потрескавшаяся то ли от жажды, то ли ударов — а может и от мороза губа. От пропущенных в бою с Дюопа ударов под глазом разливался синий цвет.

— Красиво, даже не загримируешь, — говорю.

— Хочешь, и тебе такой сделаем, — мрачно посмеивается Саша.

— Есть за что? — спрашиваю на всякий случай.

Пожимает плечами и чуть расслабляется.

— Я сейчас спокойнее отношусь ко всему, что пишут, — признает он. — Раньше прям злился, готов был всех порвать, но с годами это ушло….

Бокс изменился. Главные бои оказались не на ринге, и с этим тяжело свыкнуться, принять все, как есть. Когда не знаешь, кто твой противник и где он. И теперь развлечение осталось одно — изучать пробирки с анализами на предмет подозрительных царапин или допрашивать своих друзей с применением детектора лжи или более прогрессивных методов, откуда и что могло взяться в еде и в препаратах человека, который должен был драться за титул временного чемпиона, но в итоге все чаще отвечает на вопросы о возможном завершении карьеры.

— Нет, я даже не хочу об этом думать. Хочу еще побороться….

Стиверн и Кинг, пользуясь моментом, всю неделю требовали с Сулеймана предоставить им в пользование чемпионский пояс, но даже для WBC это слишком. Без боя временного титула быть не может. С Поветкиным они иметь дело не хотят, а это значит, что вновь нужна помощь Сулеймана, который в любой момент времени может перемешать боксеров в рейтинге, исключительно так, как ему удобно, даже если основание — сомнительные рекомендации VADA, организации, которая проводит тесты под заказ WBC в рамках программы «Чистый бокс», куда вступают принудительно, чтобы не лишиться места в рейтинге и шанса на титульный бой. А если ты работаешь на Маурисио Сулеймана, ты вполне можешь работать и на Дона Кинга, который был ему как второй отец. Только это все равно не дает однозначного ответа на вопрос, кто царапал пробирку Поветкина. Вполне может оказаться, что и никто, а правда — не там, где ее ищут.

НОВАЯ ЗВЕЗДА

Между тем, Деонтей Уайлдер проводит в феврале уже пятую добровольную защиту своего титула 25 февраля — против Анджея Вавжика, который после поражения от Поветкина каким-то образом в шести боях подряд побеждал только нокаутами, а чемпион IBF Энтони Джошуа все же договорился на весну с Владимиром Кличко. Ни одним, ни другим Поветкин с поясом или на месте претендента не нужен.

А пока у нас сейчас новая звезда в полутяжелом весе — Артур Бетербиев. С ним не хотел драться Сергей Ковалев, совершено точно не захочет драться Андре Уорд, да и не будет по своей воле Адонис Стивенсон. Правда, есть в этом дивизионе совершенно отмороженный персонаж, которому все равно. Тот самый Джо Смит, бывший работник стройки, выбросивший с ринга Бернарда Хопкинса. Победа Бетербиева над парагвайцем Исидро Ранони Прието за один раунд выглядела даже более устрашающе, потому что по всем параметрам казалось, что уж какое-то сопротивление он должен оказать.