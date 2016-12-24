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https://sport.mail.ru/news/boxing/28242658/
24 декабря 2016, 8:28 | Бокс | Р-Спорт

Россиянин Бетербиев нокаутировал парагвайца Прието в бою за титул чемпиона WBA-NABA

МОСКВА, 24 дек — Р-Спорт. Российский боксер Артур Бетербиев одержал победу над парагвайцем Исидро Ранони Прието в бою за титул чемпиона по версии WBA-NABA в полутяжелой весовой категории (до 79,37 кг).

Российский боксер Артур <span class=error>Бетербиев</span> одержал победу над парагвайцем <span class=error>Исидро</span> <span class=error>Ранони</span> <span class=error>Прието</span> в бою за титул чемпиона по версии <nobr>WBA-NABA</nobr> в полутяжелой весовой категории (до 7937 кг). Увеличить
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Поединок, прошедший в пятницу в канадском Гатино, завершился победой 31-летнего россиянина техническим нокаутом в первом раунде.

Для Бетербиева эта победа стала 11-й (все 11 нокаутом) в 11 боях на профессиональном ринге. 30-летний Прието потерпел свое второе поражение в карьере (впервые нокаутом) при 26 победах и 3 ничьих.
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