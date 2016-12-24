Россиянин Бетербиев нокаутировал парагвайца Прието в бою за титул чемпиона WBA-NABA
МОСКВА, 24 дек —
Р-Спорт. Российский боксер Артур Бетербиев одержал победу над парагвайцем Исидро Ранони Прието в бою за титул чемпиона по версии WBA-NABA в полутяжелой весовой категории (до 79,37 кг).
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Поединок, прошедший в пятницу в канадском Гатино, завершился победой 31-летнего россиянина техническим нокаутом в первом раунде.
Для Бетербиева эта победа стала 11-й (все 11 нокаутом) в 11 боях на профессиональном ринге. 30-летний Прието потерпел свое второе поражение в карьере (впервые нокаутом) при 26 победах и 3 ничьих.
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