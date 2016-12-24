Россиянин Бетербиев нокаутировал парагвайца Прието в бою за титул чемпиона WBA-NABA

Известный тренер по боксу Джон Дэвид Джексон, работающий с экс-чемпионом мира в полутяжёлом весе Сергеем Ковалёвым, считает, что 12-кратному чемпиону мира Флойду Мейвезеру-младшему не нужно возвращаться на ринг, а бой с Конором Макгрегором не имеет для него смысла.