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https://sport.mail.ru/news/boxing/28242656/
24 декабря 2016, 8:42 | Бокс | ТАСС

Спортивное питание Поветкина отправлено на экспертизу после допинг-скандала

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Спортивное питание, которое употреблял российский боксер Александр Поветкин, направлено в лабораторию на исследование. Об этом ТАСС заявил руководитель компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.

В <nobr>допинг-пробе</nobr> боксера Александра Поветкина от 6 декабря было обнаружено минимальное количество остарина. Увеличить
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В допинг-пробе Поветкина от 6 декабря было обнаружено минимальное количество остарина, в связи с чем Всемирный боксерский совет отказался санкционировать бой россиянина против канадца Бермейна Стиверна. Соперником Поветкина по поединку 17 декабря стал француз Йоанн Дюопа, которого российский боксер нокаутировал в шестом раунде. При этом, допинг-пробы Поветкина от 13 и 15 декабря дали отрицательный результат.

«Все спортивное питание, которое употреблял Александр, отправлено на экспертизу», — сказал Рябинский.

Ранее Рябинский заявил о запросе на вскрытие допинг-пробы «Б». Также Рябинский отмечал, что запрещенный препарат мог попасть в организм Поветкина с пищей, либо со спортивным питанием. Команда российского боксера будет также проверена на полиграфе.
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