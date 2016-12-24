Спортивное питание Поветкина отправлено на экспертизу после допинг-скандала
МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Спортивное питание, которое употреблял российский боксер Александр Поветкин, направлено в лабораторию на исследование. Об этом ТАСС заявил руководитель компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.
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«Все спортивное питание, которое употреблял Александр, отправлено на экспертизу», — сказал Рябинский.
Ранее Рябинский заявил о запросе на вскрытие
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