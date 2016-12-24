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24 декабря 2016, 8:52 | Бокс | Lenta.Ru

Владимир Кличко встретился со 110-летней фанаткой

Украинский боксер, бывший чемпион мира в тяжелом весе Владимир Кличко встретился со своей самой возрастной фанаткой. Фото опубликовано на странице боксера в Instagram.

Украинский боксер бывший чемпион мира в тяжелом весе Владимир <span class=error>Кличко</span> встретился со своей самой возрастной <span class=error>фанаткой</span>. <span class=stop>Фото</span> было опубликовано на странице боксера в Instagram. Эта встреча была нашим обоюдным рождественским желанием. Моя самая старая <span class=error>фанатка</span> 110-летняя госпожа <span class=error>Смуда</span>! — написал <span class=error>Кличко</span>. Увеличить
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«Эта встреча была нашим обоюдным рождественским желанием. Моя самая старая фанатка, 110-летняя госпожа Смуда. Век живи, век учись!» — написал Кличко.

Следующим соперником 40-летнего Кличко будет британец Энтони Джошуа. Поединок состоится 27 апреля будущего года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. На кону будет стоять титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF), которым владеет Джошуа и вакантный титул суперчемпиона WBA.

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