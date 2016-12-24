Александр Лебзяк: Поветкину по зубам любой чемпион

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«УВЕРЕН, ЧТО САША ВЫЙДЕТ ПОБЕДИТЕЛЕМ»

— В конце года неприятная история случилась с Александром Поветкиным (разговор с Лебзяком был до заявления Андрея Рябинского об отрицательной допинг-пробе). Вы разговаривали с ним? Что хотели бы ему пожелать?

— С ним лично не разговаривал, но через общих друзей пожелал ему здоровья и удачи. Как бы ты не был готов, без удачи нет отдачи. Где-то сечка или травма и нет победы. Сейчас ему тяжело. У него хороший тренерский и медицинский штаб. Я не думаю, что он специально что-то ел. Саша всегда щепетильно к этому относится, к каждой таблеточке. Насколько я его знаю.

Ясно, что суды, разбирательства и апелляции займут длительное время. Уверен, что Саша выйдет победителем. И бой, который должен был состояться, состоится. Мы все за него болеем, переживаем и желаем, чтобы скорее все это закончилось.

— «Этот бой»? Вы подразумеваете с Деонтеем Уайлдером или любой другой титульный бой?

— Да, с Уайлдером, но кто будет — роли не играет. Какая разница, кого мы будем бить, — смеется Александр Борисович.

— Александру каждый из нынешних чемпионов по зубам?

— Да. Он — тертый калач и опытный боец. Прошел многих. Ему все по силам. Понятно, что это будет не прогулка. Серьезный бой, но Сашин опыт скажется и он победит. Понятно, что зритель хочет увидеть нокаутирующий удар и явное преимущество, но для меня, как для спортсмена и тренера, победа важнее всего. Как он ее завоют, нокаутом или по очкам, роли не играет.

— Чемпионский бой у Александра должен был состояться еще в мае. Как бы вы расценили соотношение сил Уайлдера и Поветкина на данный момент?

— Понятно, что физические данные у спортсменов разные, но если брать в том числе любительский опыт, у Александра он богатый. И не забывайте, что это тяжелый вес. Можно проигрывать, но пропустить один удар, который все решит. Поэтому есть такое выражение: никто, как боксеры знаю, как опасно опускать руки.

— Скоро свой бой проведет Артур Бетербиев. Он же еще тренировался у вас?

— Артур тренировался еще при мне в сборной России. Хороший боксер. Ушел в профессионалы. Все у него впереди. Желаю ему удачи.

— Вы следите за его карьерой?

— Если честно, я редко за кем слежу, если это не попадает в кругозор само собой. Персонально не отслеживаю, но знаю все дела у Дениса (Лебедева), Саши (Поветкина) и других ребят. Они мои друзья. Узнаю о них из телевидения, из газет. Я же не далекий от бокса. Любители и профессионалы, они всегда рядом. Те бои, которые намечают, я знаю, где и когда они будут.

— Бой Бетербиева смотреть будете? Его покажут на нашем телевидении.

— Конечно. Может, не в прямом эфире. В записи обязательно.

«ЛЕБЕДЕВ МОЖЕТ БОКСИРОВАТЬ ЕЩЕ ГОДА ЧЕТЫРЕ»

— Вы упомянули Дениса Лебедева. Что скажете про его последний бой — с Муратом Гассиевым?

— Дали счет — 1:2. По любительским правилам, я бы отдал победу Денису. По профессиональным правилам, Мурат выглядел лучше. Тяжело определить победителя. Да, Денис бил, попадал, но его удары как слону дробина, если вы видели. Гассиев вроде и пропускал удары, но они ему как дробина. Сам же Гассиев даже ударит по перчаткам, но голова у соперника откидывается. И сказывается функционалка, когда идет давление по ходу всего боя.

Стартовые раунды я бы отдал Денису, но потом преимущество было у Мурата.

— Что бы вам было интереснее, увидеть их реванш или посмотреть на них в боях с другими соперниками?

— И с другими и реванш. Но как это все будет, посмотрим, как договорятся.

— Лебедев уже достаточно возрастной боксер — 37 лет. Сколько он может держать чемпионский уровень?

— Года четыре-пять он может продержаться, если у него не будет много боев. Два-три боя в год. Для организма это нормально. Хотя есть время разбрасывать камни, а есть время камни собирать. Молодежь растет. Она не только наступает на пятки, но и отбирает тапочки, — шутит Лебзяк. — Денис сам сядет, обдумает, как ему дальше жить и продолжать ли спортивную карьеру.

— Еще один непростой бой — Сергей Ковалев — Андре Уорд…

— Я бы отдал победу Сереге. Но я заинтересованный человек, а не судья.

— Я читал автобиографию Сергея. Его спарринг за место в сборной России с Бетербиевым был при вас. Вас он ни в чем не обвинял, но задавался вопросом: «Почему же Лебзяк предпочел его, а не меня?»

— На тот момент Бетербиев был лучше. У нас прошел чемпионат России, где он стал чемпионом. И бои любителей и профессионалов — это небо и земля. Динамика другая. Три раунда по три минуты. Все нужно делать быстро. В 12 раундах свой тонус можно набрать к 5 раунду, а до этого просто не пропустить сильный удар. Потом соперника можно сломать. Это как готовить стайера и спринтера — две разные системы подготовки. Серега хорошо выглядел в любительском боксе, но Артур был чуточку лучше. Он — чемпион мира, Европы и Кубка мира. Он — участник Олимпиады. Тогда он был лучше. Как сейчас сложится? Не знаю, оба хороши. Я бы отдал предпочтение Сергею. Он больше боев провел на профессиональном ринге. У него такой же удар. Его преимущество — он более расчетливый. Он долго может готовить атаку и вовремя нанести акцентированный удар. Это достаточно тяжелая весовая категория. У полутяжей удары сказываются очень хорошо. Поверьте мне.

— Верю! Чего ждете от их повторного поединка, учитывая, что каждый учтет свои ошибки?

— Знаете, как? Мне кажется, что обоих боксеров второй бой сложится еще сложнее. Не могу сказать, какие они найдут контраргументы.

— Учитывая судейство в первом бою, стоил ли Сергею уповать только на нокаут?

— Нет. Надо настраиваться на победу по очкам, но если есть возможность закончить досрочно, любой боксер постарается это сделать.

«ПОЧЕМУ НЕ СТАЛ ПРОФЕССИОНАЛОМ? НАДОЕЛО»

— Последний вопрос, которым я задавался лет десять. У вас была яркая любительская карьера. Почему вы не стали профессиональным боксером?

— Когда я ушел из любительского бокса, мне уже было 32 года. Я наелся бокса.

— Надоело?

— Да, надоело, если по-простому сказать. Один бой я провел в профессионалах. Выиграл его в Ташкенте. Был шестираундовый бой, я выиграл его техническим нокаутом в первом раунде и ушел к себе в ЦСКА на тренерскую работу.

— Непобедимым профессионалом.

— Да, — смеется Александр Борисович. — Если бы мне было лет 24−26, можно было еще попробовать, но мне хотелось передать опыт молодым. Мне предлагали контракты в Германии, Японии, Англии, Франции….

— Мир посмотрели бы.

— Я и так его посмотрел. Я поездил очень много. И всегда было приятно стоять на пьедестале, когда поднимается флаг России и играет гимн.