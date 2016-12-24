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https://sport.mail.ru/news/boxing/28242340/
24 декабря 2016, 9:22 | Бокс | Vesti.kz

Ломаченко: Разговорами о Пакьяо Боб Арум раскручивает меня

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко считает, что его бой против чемпиона WBO в полусреднем весе филиппинца Мэнни Пакьяо вряд ли состоится.

Украинец на <nobr>профи-ринге</nobr> имеет только одно поражение. Увеличить
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«Разговорами о Пакьяо Боб Арум (промоутер Ломаченко) раскручивает меня. Не думаю, что этот бой вообще возможен. Раньше против него выходили, не зная, чего ожидать, теперь же все все знают.

Бой с Уолтерсом? Я был шокирован, что он закончил так рано. Почему? Может быть, он испугался, — приводит слова Ломаченко XSPORT.

Василий Ломаченко на профессиональном ринге провел восемь боев, одержал семь побед, пять из них нокаутом. Также потерпел одно поражение. На любительском уровне провел 397 поединков — 396 побед и одна неудача.

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