Ломаченко: Разговорами о Пакьяо Боб Арум раскручивает меня

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«Разговорами о Пакьяо Боб Арум (промоутер Ломаченко) раскручивает меня. Не думаю, что этот бой вообще возможен. Раньше против него выходили, не зная, чего ожидать, теперь же все все знают.

Бой с Уолтерсом? Я был шокирован, что он закончил так рано. Почему? Может быть, он испугался, — приводит слова Ломаченко XSPORT.

Василий Ломаченко на профессиональном ринге провел восемь боев, одержал семь побед, пять из них нокаутом. Также потерпел одно поражение. На любительском уровне провел 397 поединков — 396 побед и одна неудача.