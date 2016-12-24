Ломаченко: Разговорами о Пакьяо Боб Арум раскручивает меня
Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко считает, что его бой против чемпиона WBO в полусреднем весе филиппинца Мэнни Пакьяо вряд ли состоится.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Разговорами о Пакьяо Боб Арум (промоутер Ломаченко) раскручивает меня. Не думаю, что этот бой вообще возможен. Раньше против него выходили, не зная, чего ожидать, теперь же все все знают.
Бой с Уолтерсом? Я был шокирован, что он закончил так рано. Почему? Может быть, он испугался, — приводит слова Ломаченко XSPORT.
Василий Ломаченко на профессиональном ринге провел восемь боев, одержал семь побед, пять из них нокаутом. Также потерпел одно поражение. На любительском уровне провел 397 поединков — 396 побед и одна неудача.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter