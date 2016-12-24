Россиянин Вислан Далхаев победил Сальвадора Эрнандеса

Бой был рассчитан на 8 раундов и продлился всю дистанцию. По итогам поединка судьи единогласным решением отдали победу Далхаеву.

Таким образом, теперь на счету россиянина 9 побед (2 досрочно). На счету Эранндеса 14 побед (8 досрочно) и 5 поражений.