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https://sport.mail.ru/news/boxing/28242280/
24 декабря 2016, 9:31 | Бокс | Советский спорт

Россиянин Вислан Далхаев победил Сальвадора Эрнандеса

Российский боксер Вислан Далхаев, выступающий во второй легчайшей весовой категории (до 55,2 кг), в рейтинговом поединке победил мексиканца Сальвадора Эрнандеса.

Бой был рассчитан на 8 раундов и продлился всю дистанцию. По итогам поединка судьи единогласным решением отдали победу Далхаеву.

Таким образом, теперь на счету россиянина 9 побед (2 досрочно). На счету Эранндеса 14 побед (8 досрочно) и 5 поражений.
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