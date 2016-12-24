Украинец Исмаил Силлах победил россиянина Андрея Князева
Украинский боксер первого тяжелого веса Исмаил Силлах завоевал вакантный титул чемпиона
азиатско-тихоокеанского региона по версии WBO, победив в Китае россиянина Андрея Князева техническим решением судей.
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Бой был остановлен в девятом раунде
Таким образом, на счету Силлах теперь 25 побед (19 досрочно) и 3 поражения. На счету Князева 14 побед (8 досрочно) и 5 поражений.
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