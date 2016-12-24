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24 декабря 2016, 9:40 | Бокс | Советский спорт

Украинец Исмаил Силлах победил россиянина Андрея Князева

Украинский боксер первого тяжелого веса Исмаил Силлах завоевал вакантный титул чемпиона азиатско-тихоокеанского региона по версии WBO, победив в Китае россиянина Андрея Князева техническим решением судей.

Украинский боксер первого тяжелого веса <span class=error>Исмаил</span> <span class=error>Силлах</span> завоевал вакантный титул чемпиона <nobr>азиатско-тихоокеанского</nobr> региона по версии WBO победив в Китае россиянина Андрея <span class=error>Князева</span> техническим решением судей. Увеличить
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Бой был остановлен в девятом раунде из-за рассечения над правой бровью Силлаха, которое появилось после столкновения боксеров головами. Согласно правилам, победитель определялся по подсчету очков на картах судей, где лидировал Силлах со счетом 88:83, 87:84 и 86:85.

Таким образом, на счету Силлах теперь 25 побед (19 досрочно) и 3 поражения. На счету Князева 14 побед (8 досрочно) и 5 поражений.

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