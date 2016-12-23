Жакиянов: Рад боксировать в США и получить шанс стать чемпионом мира

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Казахстанский боксер Жанат Жакиянов в интервью ESPN рассказал об ожиданиях от боя с американцем Роуши Уорреном.

Поединок пройдет 10 февраля в США, а на кону будут стоять чемпионские пояса WBA и IBO в легчайшем весе, которыми владеет Роуши. В свою очередь, Жакиянову принадлежит пояс регулярного чемпиона WBA.

«Я рад боксировать в США и получить шанс стать чемпионом мира. Я хочу сказать спасибо Уоррену за согласие на бой, но он совершает большую ошибку. Я собираюсь победить и победить убедительно. Это будет моя заявка на звание лучшего боксера в этом дивизионе», — заявил Жакиянов.

Стоит отметить, что для Жакиянова предстоящий бой станет первым в США. Ранее он проводил поединки в 12 странах, среди них — Казахстан, Монако, Болгария, Австралия, Беларусь, Англия, Северная Ирландия, Гонконг, Швейцария, Узбекистан, Таиланд и Россия.