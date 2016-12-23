Джонс-младший готов открыть школу профессионального бокса в Казахстане

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«Если вы хотите развивать бокс в Казахстане, то всегда можете рассчитывать на мою поддержку. Я открыт к переговорам и обсудить, как это сделать наилучшим образом. Могу сказать, что не против открытия школы профессионального бокса в Казахстане», — сказал Рой Джонс-младший.