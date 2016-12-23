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23 декабря 2016, 15:31 | Бокс | Sports.kz

Джонс-младший готов открыть школу профессионального бокса в Казахстане

Легендарный боксер на пресс-конференции в Алматы заявил, что готов поддерживать развитие профессионального бокса в Казахстане, передает корреспондент BNews.kz.

Легендарный боксер на <nobr>пресс-конференции</nobr> в <span class=error>Алматы</span> заявил что готов поддерживать развитие профессионального бокса в Казахстане передает корреспондент BNews.kz. Увеличить
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«Если вы хотите развивать бокс в Казахстане, то всегда можете рассчитывать на мою поддержку. Я открыт к переговорам и обсудить, как это сделать наилучшим образом. Могу сказать, что не против открытия школы профессионального бокса в Казахстане», — сказал Рой Джонс-младший.

Напомним, сегодня в Алматы проходит официальная встреча боксера с поклонниками и журналистами. Легенда мирового бокса прибыл в Казахстан с частным визитом, в ходе которого он встретился детьми-инвалидами и поучаствовал в благотворительной акции в рамках программы «Кус жолы».

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