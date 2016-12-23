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https://sport.mail.ru/news/boxing/28233721/
23 декабря 2016, 15:35 | Бокс | Sports.kz

СМИ сделали прогноз для Головкина на 2017 год

Американский спортивный портал Bleacherreport.com в своем материале «Смелые предсказания для бокса в 2017» спрогнозировал сценарий развития карьеры Геннадия Головкина в будущем году, сообщает Sports.kz.

Американский спортивный портал Bleacherreport.com в своем материале Смелые предсказания для бокса в 2017 спрогнозировал сценарий развития карьеры Геннадия <span class=error>Головкина</span> в будущем году сообщает Sports.kz. Увеличить
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По мнению издания, Головкин завершит 2017 со всеми основными титулами чемпиона мира в среднем весе.

«Геннадий Головкин уже на три четверти прошел путь к своей цели, и осталась лишь одна недостающая деталь. Он проведет защиту своих титулов чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA, WBC и IBF 18 марта в поединке с Дэниэлом Джейкобсом на НВО PPV в Нью-Йорке. Это большое противостояние тяжелых панчеров и самый трудный вызов для GGG. Мы думаем, это будет интересный бой, но в итоге Головкин отправит Джейкобса на отсчет рефери.

Остается лишь Билли Джо Сондерс, который провел большую часть года удерживая в заложниках чемпионский титул WBO, а затем ужасно выглядел, защищая его в поединке с почти неизвестным Артуром Акавовым в начале декабря. Британец проведет еще один промежуточный бой прежде чем подойдет к концу своего царствования. Так он может подойти к Головкину, либо к действующему обязательному претенденту на титул WBO Саулю Альваресу, однако в любом случае результат будет тем же. Геннадий закончит год со всеми поясами потому что….

…побьет Канело. Дальнейшее избежание этого боя не может продолжаться. Оскар Де Ла Хойя уже выслушал много критики по этому поводу. Он не захочет рисковать своим источником прибыли, но у него не будет выбора. Будет жара и GGG нокаутирует Канело в сентябре, напомнив Golden Boy, почему они с самого начала не хотели им рисковать, — написал автор материала.

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