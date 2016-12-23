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https://sport.mail.ru/news/boxing/28229949/
23 декабря 2016, 9:58 | Бокс | Р-Спорт

Дува: Реванш боя Ковалева с Уордом может пройти в Калифорнии или России

МОСКВА, 23 дек — Р-Спорт, Елена Соболь. Бой-реванш между боксером Андре Уордом и россиянином Сергеем Ковалевым может пройти в Калифорнии или России, переговоры с промоутерами американца начнутся в январе, заявила агентству «Р-Спорт» представляющая интересы российского спортсмена Кэти Дува.

Ковалев 19 ноября в Лас-Вегасе проиграл Уорду единогласным решением судей из США (113−114) и лишился чемпионских поясов WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе. Это было первое поражение в карьере россиянина. Ранее Дува сообщила «Р-Спорт», что команда Ковалева ожидает проведения реванша, что было прописано в контракте на первый бой, к июню 2017 года.

«Мы планируем начать переговоры с Roc Nation (компанией, представляющей интересы Уорда) в первых числах января. Сейчас их компания находится в отпуске до конца месяца. Очевидно, что до начала переговоров сложно оценить возможные даты боя, это же касается и места проведения. Однако наш контракт подразумевает Калифорнию или Россию как возможные опции», — сообщила Дува.
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