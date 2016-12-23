Дува: Реванш боя Ковалева с Уордом может пройти в Калифорнии или России
МОСКВА, 23 дек —
Р-Спорт, Елена Соболь. Бой-реванш между боксером Андре Уордом и россиянином Сергеем Ковалевым может пройти в Калифорнии или России, переговоры с промоутерами американца начнутся в январе, заявила агентству «Р-Спорт» представляющая интересы российского спортсмена Кэти Дува.
Ковалев 19 ноября в
«Мы планируем начать переговоры с Roc Nation (компанией, представляющей интересы Уорда) в первых числах января. Сейчас их компания находится в отпуске до конца месяца. Очевидно, что до начала переговоров сложно оценить возможные даты боя, это же касается и места проведения. Однако наш контракт подразумевает Калифорнию или Россию как возможные опции», — сообщила Дува.
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