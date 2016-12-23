Дон Кинг заявил, что срыв титульного боя Поветкина со Стиверном разбил его сердце
МОСКВА, 23 дек —
Р-Спорт, Елена Соболь. Срыв поединка за титул временного чемпиона WBC между Александром Поветкиным и Бермейном Стиверном из-за положительной допинг-пробы россиянина очень печалит, заявил «Р-Спорт» промоутер канадца Дон Кинг, также отметивший, что его сердце из-за этого разбито.
Поветкин 17 декабря в Екатеринбурге должен был встретиться со Стиверном, но утром в день боя президент WBC Маурисио Сулейман сообщил, что
«Мы очень опечалены случившимся. Мое сердце разбито. Я так разочарован! Мы так серьезно готовились, много работали над организацией этого поединка, уладили все детали, подписали контракт, бой был санкционирован WBC. А Поветкин совершил это (попался на допинге) дважды подряд, тем самым скомпрометировав (промоутерскую компанию) “Мир бокса”, WBC и свой менеджмент. Потому что они, в частности (промоутер Андрей) Рябинский, несут ответственность за действия Поветкина», — заявил Кинг по телефону.
В мае бой Поветкина с чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером не состоялся
Ранее Рябинский судился с Кингом по делу о нарушении условий контракта на проведение поединка россиянина Дениса Лебедева и Гильермо Джонса, когда проба панамца дала положительный результат. Российский промоутер одержал победу и отсудил 1,6 млн долларов у американского коллеги.
«Я уже нес нелегкую ответственность за моего боксера, попавшегося на допинге. А теперь бог ему эту ситуацию вернул», — заявил Кинг.
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