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https://sport.mail.ru/news/boxing/28229833/
23 декабря 2016, 9:53 | Бокс | Р-Спорт

Дон Кинг заявил, что срыв титульного боя Поветкина со Стиверном разбил его сердце

МОСКВА, 23 дек — Р-Спорт, Елена Соболь. Срыв поединка за титул временного чемпиона WBC между Александром Поветкиным и Бермейном Стиверном из-за положительной допинг-пробы россиянина очень печалит, заявил «Р-Спорт» промоутер канадца Дон Кинг, также отметивший, что его сердце из-за этого разбито.

Поветкин 17 декабря в Екатеринбурге должен был встретиться со Стиверном, но утром в день боя президент WBC Маурисио Сулейман сообщил, что допинг-проба россиянина, взятая 6 декабря, дала положительный результат на запрещенный препарат остарин. В итоге бой был отменен, Стиверн покинул Россию, а Поветкин боксировал против француза Йоанна Дюопа во встрече, не имевшей официального статуса.

«Мы очень опечалены случившимся. Мое сердце разбито. Я так разочарован! Мы так серьезно готовились, много работали над организацией этого поединка, уладили все детали, подписали контракт, бой был санкционирован WBC. А Поветкин совершил это (попался на допинге) дважды подряд, тем самым скомпрометировав (промоутерскую компанию) “Мир бокса”, WBC и свой менеджмент. Потому что они, в частности (промоутер Андрей) Рябинский, несут ответственность за действия Поветкина», — заявил Кинг по телефону.

В мае бой Поветкина с чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером не состоялся из-за положительной пробы россиянина на мельдоний, однако впоследствии он был полностью оправдан. «Это позор, он сорвал два подряд боя за титул в супертяжелом весе. Это привлечение к ответственности дважды за одно и то же преступление. Ему дали второй шанс, и он снова провалился. Он нарушил соглашение. Эта ситуация опозорила его команду, его менеджмент и Рябинского, который несет за него ответственность», — добавил собеседник агентства.

Ранее Рябинский судился с Кингом по делу о нарушении условий контракта на проведение поединка россиянина Дениса Лебедева и Гильермо Джонса, когда проба панамца дала положительный результат. Российский промоутер одержал победу и отсудил 1,6 млн долларов у американского коллеги.

«Я уже нес нелегкую ответственность за моего боксера, попавшегося на допинге. А теперь бог ему эту ситуацию вернул», — заявил Кинг.
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