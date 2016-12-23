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https://sport.mail.ru/news/boxing/28228455/
23 декабря 2016, 1:40 | Бокс | ТАСС

Боксер Ковалев назвал Уорда сыном судей и призвал провести бой-реванш

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по боксу по трем престижным версиям россиянин Сергей Ковалев призвал американца Андре Уорда провести бой-реванш. Об этом спортсмен написан на своей странице в социальной сети Twitter.

Бой российского боксера Сергея Ковалева и американца Андре Уорда. Увеличить
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© AP 2016

«Андре “сын судей” Уорд позволяет себе обливать меня грязью. Остановись, малыш. Если ты действительно уверен, что выиграл, докажи это реваншем», — написал Ковалев.

Ковалев проиграл Уорду единогласным решением судей 20 ноября и потерял титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).

На счету Ковалева 30 побед (26 — нокаутом), одно поражение и одна ничья. В послужном списке Уорда 31 победа (15 — нокаутом) и ни одного поражения.
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