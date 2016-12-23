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23 декабря 2016, 1:06 | Бокс | Чемпионат.com

Уайлдер: Готов боксировать против победителя боя Кличко — Джошуа

Американский чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер сообщил, что готов сразиться с победителем боя между чемпионом IBF Энтони Джошуа и Владимиром Кличко.

Бой Кличко — Джошуа состоится 29 апреля в Лондоне.

«Если Кличко побьёт Джошуа, то следующий большой бой — это бой Кличко и Уайлдера. Если Джошуа побьёт Кличко, то следующий большой бой — это бой Джошуа и Уайлдера. Я готов драться с любым из них. Я, правда, верю, что лучший в мире», — приводит слова Уайледра ESPN.

Ранее стало известно, что 25 февраля Уайлдер проведёт защиту своего титула в бою с поляком Анджеем Вавжиком.

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IBF обязала победителя боя Кличко — Джошуа защищать пояс в поединке с Пулевым

IBF обязала победителя боя Кличко — Джошуа защищать пояс в поединке с Пулевым

Международная боксёрская федерация (IBF) постановила, что победитель боя между чемпионом мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа и украинцем Владимиром Кличко будет обязан провести защиту титула в поединке с болгарином Кубратом Пулевым, сообщают представители промоутерской компании Sauerland Event.
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