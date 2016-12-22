Крис Юбэнк-младший: Головкин хочет слишком много денег
Британский боксёр Крис
Юбэнк-младший (23−1, 18 КО) в интервью iFL TV заявил, что не отказывается от идеи боя с казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Ничего не изменилось: я
Напомним, бой Головкин — Юбэнк мог состояться в декабре этого года, однако переговоры зашли в тупик
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter