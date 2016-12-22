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https://sport.mail.ru/news/boxing/28227761/
22 декабря 2016, 22:56 | Бокс | Sports.kz

Крис Юбэнк-младший: Головкин хочет слишком много денег

Британский боксёр Крис Юбэнк-младший (23−1, 18 КО) в интервью iFL TV заявил, что не отказывается от идеи боя с казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.

Британский боксёр <span class=error>Крис</span> <nobr>Юбэнк-младший</nobr> (23−1 18 КО) в интервью iFL TV заявил что не отказывается от идеи боя с <span class=error>казахстанцем</span> Геннадием <span class=error>Головкиным</span> (36−0 33 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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 — Ничего не изменилось: я по-прежнему хочу этого боя, действительно хочу. Мы предлагали Головкину и его команде показ боя на телеканале ITV, но это предложение их не устроило. Но главная проблема — это деньги. Головкин слишком много хочет, — сказал Юбэнк.

Напомним, бой Головкин — Юбэнк мог состояться в декабре этого года, однако переговоры зашли в тупик из-за желания Криса Юбэнка-старшего, отца боксёра, полностью руководить процессом организации боя. На прошлой неделе Юбэнк-младший заявил, что его следующим соперником станет австралиец Ренолд Куинлан (11−1, 7 КО), чем вызвал новую волну критики и насмешек в социальных сетях.

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