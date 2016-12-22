Крис Юбэнк-младший: Головкин хочет слишком много денег

— Ничего не изменилось: я по-прежнему хочу этого боя, действительно хочу. Мы предлагали Головкину и его команде показ боя на телеканале ITV, но это предложение их не устроило. Но главная проблема — это деньги. Головкин слишком много хочет, — сказал Юбэнк.



Напомним, бой Головкин — Юбэнк мог состояться в декабре этого года, однако переговоры зашли в тупик из-за желания Криса Юбэнка-старшего, отца боксёра, полностью руководить процессом организации боя. На прошлой неделе Юбэнк-младший заявил, что его следующим соперником станет австралиец Ренолд Куинлан (11−1, 7 КО), чем вызвал новую волну критики и насмешек в социальных сетях.