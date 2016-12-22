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Если победитель откажется от защиты, его пояс будет отобран. Ранее президент WBA Джилберто Мендоса-младший заявил, что победитель боя Кличко — Джошуа будет защищать титул его организации в поединке с Луисом Ортисом.



Если ситуация не измениться, победитель боя потеряет один из поясов сразу после его завоевания/защиты. Бой между Кличко и Джошуа состоится 29 апреля в Лондоне.