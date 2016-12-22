IBF обязала победителя боя Кличко — Джошуа защищать пояс в поединке с Пулевым
Международная боксёрская федерация (IBF) постановила, что победитель боя между чемпионом мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа и украинцем Владимиром Кличко будет обязан провести защиту титула в поединке с болгарином Кубратом Пулевым, сообщают представители промоутерской компании Sauerland Event.
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Если победитель откажется от защиты, его пояс будет отобран. Ранее президент WBA Джилберто
Если ситуация не измениться, победитель боя потеряет один из поясов сразу после его завоевания/защиты. Бой между Кличко и Джошуа состоится 29 апреля в Лондоне.
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