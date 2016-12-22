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https://sport.mail.ru/news/boxing/28227586/
22 декабря 2016, 22:25 | Бокс | Чемпионат.com

IBF обязала победителя боя Кличко — Джошуа защищать пояс в поединке с Пулевым

Международная боксёрская федерация (IBF) постановила, что победитель боя между чемпионом мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа и украинцем Владимиром Кличко будет обязан провести защиту титула в поединке с болгарином Кубратом Пулевым, сообщают представители промоутерской компании Sauerland Event.

Международная боксёрская федерация (IBF) постановила что победитель боя между чемпионом мира в <span class=error>супертяжёлом</span> весе <span class=error>Энтони</span> <span class=error>Джошуа</span> и украинцем Владимиром <span class=error>Кличко</span> будет обязан провести защиту титула в поединке с болгарином <span class=error>Кубратом</span> Пулевым сообщают представители промоутерской компании Sauerland Event. Увеличить
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Если победитель откажется от защиты, его пояс будет отобран. Ранее президент WBA Джилберто Мендоса-младший заявил, что победитель боя Кличко — Джошуа будет защищать титул его организации в поединке с Луисом Ортисом.

Если ситуация не измениться, победитель боя потеряет один из поясов сразу после его завоевания/защиты. Бой между Кличко и Джошуа состоится 29 апреля в Лондоне.

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