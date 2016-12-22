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https://sport.mail.ru/news/boxing/28227027/
22 декабря 2016, 21:16 | Бокс | Sports.kz

Роберт Гарсия: Если у Джейкобса не получится ударить Головкина, тот его уничтожит

Американский тренер Роберт Гарсия рассказал о своих ожиданиях от боя Головкин — Джейкобс, который состоится 18 марта в Нью-Йорке.

Американский тренер Роберт <span class=error>Гарсия</span> рассказал о своих ожиданиях от боя <span class=error>Головкин</span> — Джейкобс который состоится 18 марта в <nobr>Нью-Йорке.</nobr> Увеличить
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«Мне нравится этот бой. Джекобс очень талантлив и силён. Так что Головкин будет получать хорошие удары. Но Головкин невероятно силён и очень уверен в себе. Не знаю, сможет ли Джейкобс нанести ему урон. И если ему это не удастся, Головкин уничтожит его. Если же у Джейкобса получится хорошо ударить Геннадия, тогда будет совсем другая история», — приводит слова Гарсии Boxing News Results.

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