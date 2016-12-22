Роберт Гарсия: Если у Джейкобса не получится ударить Головкина, тот его уничтожит

«Мне нравится этот бой. Джекобс очень талантлив и силён. Так что Головкин будет получать хорошие удары. Но Головкин невероятно силён и очень уверен в себе. Не знаю, сможет ли Джейкобс нанести ему урон. И если ему это не удастся, Головкин уничтожит его. Если же у Джейкобса получится хорошо ударить Геннадия, тогда будет совсем другая история», — приводит слова Гарсии Boxing News Results.