Тренер Фьюри: Тайсон вернётся в ринг в апреле-мае 2017 года
Питер Фьюри, дядя и тренер британского боксёра Тайсона Фьюри, сообщил, что его племянник, лишившийся титулов чемпиона мира в тяжёлом весе
из-за проблем с наркотиками и алкоголем, вернётся к выступлениям весной будущего года.
«Сейчас Тайсон со своими отцом и братом, и он тренируется каждый день. Он бегает, он тренируется и спрашивает каждый день, когда же вернётся в ринг. Так что у него всё в порядке. Ждите его в ринге в
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