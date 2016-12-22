Тренер Фьюри: Тайсон вернётся в ринг в апреле-мае 2017 года

«Сейчас Тайсон со своими отцом и братом, и он тренируется каждый день. Он бегает, он тренируется и спрашивает каждый день, когда же вернётся в ринг. Так что у него всё в порядке. Ждите его в ринге в апреле-мае 2017 года, он вернётся. Тайсон вернётся более сильным и позитивно настроенным. На самом деле он ничего не потерял», — приводит слова Питера 4c Sports Media.