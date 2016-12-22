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https://sport.mail.ru/news/boxing/28226337/
22 декабря 2016, 19:44 | Бокс | Чемпионат.com

Тренер Фьюри: Тайсон вернётся в ринг в апреле-мае 2017 года

Питер Фьюри, дядя и тренер британского боксёра Тайсона Фьюри, сообщил, что его племянник, лишившийся титулов чемпиона мира в тяжёлом весе из-за проблем с наркотиками и алкоголем, вернётся к выступлениям весной будущего года.

«Сейчас Тайсон со своими отцом и братом, и он тренируется каждый день. Он бегает, он тренируется и спрашивает каждый день, когда же вернётся в ринг. Так что у него всё в порядке. Ждите его в ринге в апреле-мае 2017 года, он вернётся. Тайсон вернётся более сильным и позитивно настроенным. На самом деле он ничего не потерял», — приводит слова Питера 4c Sports Media.
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