Кинг не знает, будет ли судиться с Рябинским по сорванному бою Поветкина и Стиверна

Поветкин 17 декабря в Екатеринбурге провел бой против француза Йоанна Дюопа, который завершился досрочной победой россиянина на исходе шестого раунда. Изначально Поветкин должен был провести поединок с канадцем Бермейном Стиверном за титул временного чемпиона WBC. Однако утром в день боя президент WBC Маурисио Сулейман сообщил, что допинг-проба Поветкина, взятая 6 декабря, дала положительный результат на запрещенный препарат остарин.

Ранее Рябинский судился с Кингом по делу о нарушении условий контракта на проведение поединка Дениса Лебедева и Гильермо Джонса, когда проба панамца дала положительный результат. Российский промоутер одержал победу и отсудил 1,6 млн долларов у американского коллеги.

«Я не знаю, — сказал Кинг по телефону, отвечая на вопрос о желании подать в суд. — Хочу сказать, что мне действительно очень нравится Рябинский. Вы знаете, он слушал, что говорили сделать его юристы, пытался переложить ответственность на меня (в случае с Джонсом). А сейчас мой юрист говорит мне то же, что его юрист говорил ему. Пока не знаю, что делать. Я очень уважаю Рябинского, но он ошибся, послушав своих юристов. И сейчас произошла такая ситуация. При всем уважении к нему, я пока не знаю, что буду делать, у меня дилемма. Потому что он очень сильно задел нас. Мы потеряли деньги, это веская причина, это катастрофа. Я просто не знаю, как поступить в этой ситуации с Андреем».