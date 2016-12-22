Том Лёффлер: Головкину нужен большой год, он должен драться так много, как это возможно
Том Лёффлер, промоутер казахстанского боксёра Геннадия Головкина (36−0, 33 КО), считает, что GGG нужно регулярно драться, сообщает Sports.kz со ссылкой на Boxingscene.com.
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— Головкин — один из тех «старых» бойцов, которые любят тренироваться. Это не значит, что когда он не тренируется, ему скучно — он хорошо проводит время вместе с семьёй, но в то же время он понимает, что осталось не так много лет, и нужно двигать свою карьеру вперёд, регулярно драться столько раз, сколько это возможно. Раньше мы заполняли промежутки между датами боёв на HBO поездками в
Ранее сам Головкин признался, что хотел бы провести четыре боя в 2017 году — в марте, июне, сентябре и декабре. Напомним, на март (18-е число) у него запланирован бой с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО).
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