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https://sport.mail.ru/news/boxing/28226044/
22 декабря 2016, 19:20 | Бокс | Sports.kz

Том Лёффлер: Головкину нужен большой год, он должен драться так много, как это возможно

Том Лёффлер, промоутер казахстанского боксёра Геннадия Головкина (36−0, 33 КО), считает, что GGG нужно регулярно драться, сообщает Sports.kz со ссылкой на Boxingscene.com.

Том Лёффлер промоутер казахстанского боксёра Геннадия <span class=error>Головкина</span> (36−0 33 КО) считает что GGG нужно регулярно драться сообщает Sports.kz со ссылкой на Boxingscene.com. Увеличить
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 — Головкин — один из тех «старых» бойцов, которые любят тренироваться. Это не значит, что когда он не тренируется, ему скучно — он хорошо проводит время вместе с семьёй, но в то же время он понимает, что осталось не так много лет, и нужно двигать свою карьеру вперёд, регулярно драться столько раз, сколько это возможно. Раньше мы заполняли промежутки между датами боёв на HBO поездками в Монте-Карло, в Украину, и теперь мы видим, что он показывает одни из самых высоких рейтингов в боксе на HBO. Теперь ему нужен большой 2017 год, потому что в 2016-м он провёл всего два боя, — сказал Лёффлер.

Ранее сам Головкин признался, что хотел бы провести четыре боя в 2017 году — в марте, июне, сентябре и декабре. Напомним, на март (18-е число) у него запланирован бой с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО).

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