Том Лёффлер: Головкину нужен большой год, он должен драться так много, как это возможно

— Головкин — один из тех «старых» бойцов, которые любят тренироваться. Это не значит, что когда он не тренируется, ему скучно — он хорошо проводит время вместе с семьёй, но в то же время он понимает, что осталось не так много лет, и нужно двигать свою карьеру вперёд, регулярно драться столько раз, сколько это возможно. Раньше мы заполняли промежутки между датами боёв на HBO поездками в Монте-Карло, в Украину, и теперь мы видим, что он показывает одни из самых высоких рейтингов в боксе на HBO. Теперь ему нужен большой 2017 год, потому что в 2016-м он провёл всего два боя, — сказал Лёффлер.



Ранее сам Головкин признался, что хотел бы провести четыре боя в 2017 году — в марте, июне, сентябре и декабре. Напомним, на март (18-е число) у него запланирован бой с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32−1, 29 КО).