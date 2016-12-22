Геннадий Головкин назвал предварительные даты своих боев в 2017 году
Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA, IBF и IBO Геннадий Головкин в интервью BoxingScene.com озвучил предварительные даты боев в 2017 году.
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«Надеюсь, будет три или четыре боя, это возможно. Март, может быть — июнь, сентябрь и декабрь. Это мой план, большой план на следующий год», — сказал Головкин.
В 2016 году Головкин провел лишь два боя, повторив свой худший показатель. Возвращение казахстанца на ринг запланировано 18 марта 2017 года, когда в
Ранее Головкин неоднократно рассказывал о планах провести бой в Казахстане в 2017 году. Поединок может пройти летом в дни Expo-2017, послом которой он является.
34-летний Головкин начал профессиональную карьеру в 2006 году. В 36 боях он одержал 36 побед, завершив нокаутом 33 поединка. Казахстанцу осталось завоевать лишь пояс WBO, чтобы объединить все титулы среднего веса.
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