Геннадий Головкин назвал предварительные даты своих боев в 2017 году

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«Надеюсь, будет три или четыре боя, это возможно. Март, может быть — июнь, сентябрь и декабрь. Это мой план, большой план на следующий год», — сказал Головкин.

В 2016 году Головкин провел лишь два боя, повторив свой худший показатель. Возвращение казахстанца на ринг запланировано 18 марта 2017 года, когда в Нью-Йорке на арене Madisson Square Garden он встретится с американцем Дэниэлом Джейкобсом.

Ранее Головкин неоднократно рассказывал о планах провести бой в Казахстане в 2017 году. Поединок может пройти летом в дни Expo-2017, послом которой он является.

34-летний Головкин начал профессиональную карьеру в 2006 году. В 36 боях он одержал 36 побед, завершив нокаутом 33 поединка. Казахстанцу осталось завоевать лишь пояс WBO, чтобы объединить все титулы среднего веса.