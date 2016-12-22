Гассиев: Когда может состояться бой с Усиком? Чем быстрее, тем лучше

«Я готов выйти на ринг с любым оппонентом. Бой с Усиком мне очень интересен — он молодой и сильный боксёр, обладатель титула чемпиона мира по версии WBO. Есть ли политическая подоплёка в нашем поединке? Знаете, для меня как для профессионального спортсмена спорт — вне политики. И на ринг я выхожу биться не с американцем, россиянином или украинцем, а с соперником, не имеющим национальной принадлежности. Усик обладает титулом WBO, я был бы рад отобрать его у него в честном бою. Когда он может состояться? Чем быстрее, тем лучше», — приводят слова Гассиева «Известия».