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https://sport.mail.ru/news/boxing/28225699/
22 декабря 2016, 18:56 | Бокс | Чемпионат.com

Гассиев: Когда может состояться бой с Усиком? Чем быстрее, тем лучше

Чемпион мира в первом тяжёлом весе по версии IBF Мурат Гассиев заявил, что хотел бы как можно скорее провести объединительный бой с украинцем Александром Усиком, владеющим поясом WBO.

Чемпион мира в первом тяжёлом весе по версии IBF <span class=error>Мурат</span> <span class=error>Гассиев</span> заявил что хотел бы как можно скорее провести объединительный бой с украинцем Александром Усиком владеющим поясом WBO. Увеличить
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«Я готов выйти на ринг с любым оппонентом. Бой с Усиком мне очень интересен — он молодой и сильный боксёр, обладатель титула чемпиона мира по версии WBO. Есть ли политическая подоплёка в нашем поединке? Знаете, для меня как для профессионального спортсмена спорт — вне политики. И на ринг я выхожу биться не с американцем, россиянином или украинцем, а с соперником, не имеющим национальной принадлежности. Усик обладает титулом WBO, я был бы рад отобрать его у него в честном бою. Когда он может состояться? Чем быстрее, тем лучше», — приводят слова Гассиева «Известия».

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