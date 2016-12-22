Бурсак: Джейкобс сможет выдержать 12 раундов против Головкина
Украинский боксер ожидает увидеть классный бой.
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Украинский
— Максим, хотел попросить поделиться мнением о бое Головкин — Джейкобс.
— Думаю, будет классный бой. Шансы — 65:35 в пользу Головкина.
— А что Джейкобс сможет предложить Головкину?
— Скорость и опыт.
— Сможет ли он выдержать все 12 раундов? Есть ли у него удачная мощь?
— Думаю, что сможет. Ударная мощь у него есть. Будет хороший бой, но, смотря в какой форме подойдет Геннадий.
— Надеемся в оптимальной. Но есть ли шанс у Джейкобса перебить Головкина?
— Конечно, Головкин же человек!
Напомним, бой Головкин — Джейкобс пройдет 18 марта в
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