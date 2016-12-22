Бурсак: Джейкобс сможет выдержать 12 раундов против Головкина

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Украинский боксер-профессионал Максим Бурсак (33−4−1, 15 КО) прокомментировал в интервью корреспонденту Vesti.kz шансы регулярного чемпиона мира по версии WBA в среднем весе американца Дэниэла Джейкобса (32−1, 29 КО) в бою с суперчемпионом организации казахстанцем Геннадием Головкиным (36−0, 33 КО).

— Максим, хотел попросить поделиться мнением о бое Головкин — Джейкобс.

— Думаю, будет классный бой. Шансы — 65:35 в пользу Головкина.

— А что Джейкобс сможет предложить Головкину?

— Скорость и опыт.

— Сможет ли он выдержать все 12 раундов? Есть ли у него удачная мощь?

— Думаю, что сможет. Ударная мощь у него есть. Будет хороший бой, но, смотря в какой форме подойдет Геннадий.

— Надеемся в оптимальной. Но есть ли шанс у Джейкобса перебить Головкина?

— Конечно, Головкин же человек!