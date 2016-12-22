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Легенда бокса уже второй раз приезжает в Казахстан, чтобы побыть почетным гостем на ежегодном международном турнире памяти Галыма Жарылгапова, проходящем в Караганде.

Из Караганды мастер кожаной перчатки отправился в Астану, причем суровые погодные условия и закрытая трасса позволили иностранцу на себе ощутить все прелести путешествия по казахстанской железной дороге. Однако, приехав в столицу на обычном поезде, спортсмен сказал, что ему это путешествие понравилось, отметил, правда, что «визит в Казахстан для спортсмена — это риск для здоровья».

Узнав, что по соседству преодолевает километры знаменитый американский боксер Рой Джонс, пассажиры поезда поспешили взять у него автограф и сделать памятное селфи. Примечательно, что ни одному из желающих звезда бокса не отказал.

«Я считаю, что ничего страшного нет в том, что со мной хотят сфотографироваться. Я простой человек. Они проделали путь ко мне и им нельзя отказать», — говорит Рой Джонс в эксклюзивной беседе за чаем с корреспондентом Sputnik Казахстан.

Встретиться с легендой нам удалось не сразу: протокольные встречи, участие в телевизионном шоу и его усталость были преградами, но их удалось преодолеть. Как выяснилось, с момента прибытия на казахстанскую землю, кумир миллионов поклонников бокса так и не смог выспаться.

При этом больше всего боксера удивили казахстанское гостеприимство и культ вкусной еды.

«У вас очень вкусная еда. Мне нравится бешбармак», — с улыбкой отмечает спортсмен.

К слову, о Казахстане Джонс начал слышать только после того, как боксерские ринги стали сотрясаться от победных нокаутов нашего земляка — Геннадия Головкина.

«Сейчас о Казахстане знают все в Америке, он у всех на устах благодаря GGG. Все теперь знают, что в Казахстане есть серьезный бокс», — отмечает собеседник.

Как только разговор зашел о боксе и Геннадии Головкине, слегка не выспавшийся боксер оживился. Как оказалось, он тщательно следит за боями нашего знаменитого земляка и с удовольствием стал рассуждать на эту тему. По твердому мнению собеседника, у Головкина не должно быть никаких препятствий к самой вершине боксерского профессионального Олимпа и чемпионских поясов.

Кстати, завтрак Sputniknews разделили еще и с руководителями Федерации ММА Казахстана, которых, как поклонников Геннадия Головкина и самого Роя Джонса, интересовало мнение именитого боксера о нашумевшем, но еще не состоявшемся поединке между GGG и Канело.

«Те, кого бил Канело, это были серьезные имена в боксе. Он начал свою карьеру с громких имен и побед над именитыми соперниками. У Геннадия таких громких имен в весе просто нет, да еще с ним боятся встречаться. Поэтому и разница в статусе и популярности. Я считаю, если соперник не идет к тебе, то ты должен идти к нему. Если Брук пришел к тебе на бой и прыгнул на две весовые категории вперед, почему ты так не можешь? Ты должен пойти драться с теми, с кем ты хочешь. Два-три килограмма роль не сыграют. Иди и бейся с Уордом или Ковалевым, тем более что Абель Санчес уже рассказал всем, что GGG нокаутировал его в тренировочном спарринге! Лично у меня не было границ в этом. Я шел к своему сопернику. Поднимался со среднего веса в супертяжелый. Я готов был биться бесплатно, если это было дело чести, как в реванше с Монтелло Гриффином. Я всегда выходил на ринг, потому что я люблю бокс, я в первую очередь боксер, а не бизнесмен, как Флойд Мейвезер», — рассказал Джонс.

«А у вас есть девиз? Наш девиз, например, «Будь сильным, иначе зачем тебе быть!», — обратился к спортсмену президент Федерации ММА Казахстана Анатолий Ким.