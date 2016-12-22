Джонс-младший — о бешбармаке, Головкине и жизненном кредо
Культовый американский
боксер-профессионал, серебряный призер Олимпиады и обладатель множества титулов Рой Джонс-младший посетил несколько городов Казахстана, прокатился на поезде, примерил тымак и позавтракал с корреспондентом Sputnik Казахстан.
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Легенда бокса уже второй раз приезжает в Казахстан, чтобы побыть почетным гостем на ежегодном международном турнире памяти Галыма Жарылгапова, проходящем в Караганде.
Из Караганды мастер кожаной перчатки отправился в Астану, причем суровые погодные условия и закрытая трасса позволили иностранцу на себе ощутить все прелести путешествия по казахстанской железной дороге. Однако, приехав в столицу на обычном поезде, спортсмен сказал, что ему это путешествие понравилось, отметил, правда, что «визит в Казахстан для спортсмена — это риск для здоровья».
Узнав, что по соседству преодолевает километры знаменитый американский боксер Рой Джонс, пассажиры поезда поспешили взять у него автограф и сделать памятное селфи. Примечательно, что ни одному из желающих звезда бокса не отказал.
«Я считаю, что ничего страшного нет в том, что со мной хотят сфотографироваться. Я простой человек. Они проделали путь ко мне и им нельзя отказать», — говорит Рой Джонс в эксклюзивной беседе за чаем с корреспондентом Sputnik Казахстан.
Встретиться с легендой нам удалось не сразу: протокольные встречи, участие в телевизионном шоу и его усталость были преградами, но их удалось преодолеть. Как выяснилось, с момента прибытия на казахстанскую землю, кумир миллионов поклонников бокса так и не смог выспаться.
При этом больше всего боксера удивили казахстанское гостеприимство и культ вкусной еды.
«У вас очень вкусная еда. Мне нравится бешбармак», — с улыбкой отмечает спортсмен.
К слову, о Казахстане Джонс начал слышать только после того, как боксерские ринги стали сотрясаться от победных нокаутов нашего земляка — Геннадия Головкина.
«Сейчас о Казахстане знают все в Америке, он у всех на устах благодаря GGG. Все теперь знают, что в Казахстане есть серьезный бокс», — отмечает собеседник.
Как только разговор зашел о боксе и Геннадии Головкине, слегка не выспавшийся боксер оживился. Как оказалось, он тщательно следит за боями нашего знаменитого земляка и с удовольствием стал рассуждать на эту тему. По твердому мнению собеседника, у Головкина не должно быть никаких препятствий к самой вершине боксерского профессионального Олимпа и чемпионских поясов.
Кстати, завтрак Sputniknews разделили еще и с руководителями Федерации ММА Казахстана, которых, как поклонников Геннадия Головкина и самого Роя Джонса, интересовало мнение именитого боксера о нашумевшем, но еще не состоявшемся поединке между GGG и Канело.
«Те, кого бил Канело, это были серьезные имена в боксе. Он начал свою карьеру с громких имен и побед над именитыми соперниками. У Геннадия таких громких имен в весе просто нет, да еще с ним боятся встречаться. Поэтому и разница в статусе и популярности. Я считаю, если соперник не идет к тебе, то ты должен идти к нему. Если Брук пришел к тебе на бой и прыгнул на две весовые категории вперед, почему ты так не можешь? Ты должен пойти драться с теми, с кем ты хочешь.
«А у вас есть девиз? Наш девиз, например, «Будь сильным, иначе зачем тебе быть!», — обратился к спортсмену президент Федерации ММА Казахстана Анатолий Ким.
«Очень крутой и правильный девиз у вас. Я бы немного перефразировал его на свой лад для себя “Лучше поражение, чем нечестная победа”. Считаю, что в этом моя сила. Мне не нужны нечестные победы, лучше проиграть», — заключил боксер. После завтрака Рой Джонс пошел собирать чемодан, путь его продолжился на самолете в Алматы, где завтра он выступит на
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