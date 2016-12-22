СМИ рассказали, почему у Джейкобса нет шансов победить Головкина

По мнению автора, наступательный стиль Головкина доставит американцу большие проблемы, поскольку ранее Джейкобс встречался лишь с одним соперником, способным оказывать в бою ощутимое давление — Дмитрием Пирогом, и проиграл ему техническим нокаутом в 2010 году.

«Головкин — мастер отрезать ринг при помощи невероятной работы ног. Он использует джеб, чтобы заставить соперника отступить, а затем системно загоняет его в угол. Там он «разгружает» шквал хуков и апперкотов, включая сокрушающий левый хук по печени. Оппонент находит путь к отступлению, и GGG иногда даже отодвигает ноги, чтобы проводить его по канатам в другой угол. У соперников Геннадия нет передышек от давления. Его работа ног позволяет ему продолжать давить, не оставляя времени на перегруппировку.

Всякий раз, когда ему угрожает настоящая мощь, он пускает в ход свой джеб. Как пример — его бой с Давидом Лемье. GGG еще не дрался с кем-то, обладающим такой же силой, как Лемье. Некоторые ошибочно заявят, что Дэниэл Джейкобс бьет жестче, но левый хук Давида более компактный и жестокий. Головкин знал, что должен контролировать дистанцию и обернул их поединок в фестиваль джебов. Был один момент, когда хуки Головкина и Лемье прошли одновременно. Лемье попятился назад, а Головкин казался невозмутимым. Этот эпизод показывает, почему у Джейкобса нет шансов, и почему GGG держит удары лучше любого другого бойца на сегодняшний день.

Гляньте на стойку Головкина. Плечи постоянно подняты, подбородок всегда подтянут. Теперь посмотрите на Джейкобса — стойка прямая, подбородок выставлен. Лемье тоже поднимал плечи, но его подбородок не был так укрыт. Кроме того «джеб-фест» Головкина заставил Лемье провести последние раунды маниакально поднимая и опуская руки. Джейкобс держит руки слишком низко и недостаточно хорошо двигает головой. Массивная шея GGG и мышцы его плеч позволяют ему впитывать чистые удары без особого урона. Также они дают ему возможность наносить точные джебы, которые выглядят больше как удары прямой правой.

Чтобы ответить на вопрос, как Джейкобс может победить, можно сказать, что ему нужно заново изобрести свой стиль. Это невозможно сделать. Он слишком комфортно себя чувствует, стоя прямо с низко опущенными руками. Его руки недостаточно быстры для сдерживания давления Головкина. Наступательные боксеры вроде Дмитрия Пирога показали, что Джейкобса можно потеснить и нокаутировать чистым выстрелом в подбородок. Если Джейкобс продержится с Головкиным больше пяти раундов, он сможет этим гордиться. Дэниэл и его команда знают об этом, и поэтому бой, назначенный еще в начале сентября, был утвержден лишь 17 декабря, — отметил аналитик.