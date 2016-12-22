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https://sport.mail.ru/news/boxing/28219838/
22 декабря 2016, 13:00 | Бокс | ТАСС

Уайт может провести бой со Стиверном после скандала с Поветкиным

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Британский боксер Диллиан Уайт может провести претендентский бой на титул Всемирного боксерского совета (WBC) против канадца Бермейна Стиверна. Об этом Уайт заявил в Twitter.

«Просто слух, я могу провести поединок с Бермейном Стиверном за право боя с обладателем пояса Деонтеем Уайлдером», — написал Уайт.

В допинг-пробе Поветкина перед боем со Стиверном был обнаружен запрещенный Всемирным антидопинговым агентством (WADA) остарин. В итоге, поединок был отменен, а соперником россиянина стал француз Йоанн Дюопа.

Уайт 10 декабря раздельным решением судей победил соотечественника Дерека Чисору. Всего на счету Уайта 20 побед (15 нокаутом) и одно поражение.
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