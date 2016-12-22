Уайт может провести бой со Стиверном после скандала с Поветкиным
МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Британский боксер Диллиан Уайт может провести претендентский бой на титул Всемирного боксерского совета (WBC) против канадца Бермейна Стиверна. Об этом Уайт заявил в Twitter.
«Просто слух, я могу провести поединок с Бермейном Стиверном за право боя с обладателем пояса Деонтеем Уайлдером», — написал Уайт.
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Уайт 10 декабря раздельным решением судей победил соотечественника Дерека Чисору. Всего на счету Уайта 20 побед (15 нокаутом) и одно поражение.
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