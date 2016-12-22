Усик: Гассиев? Не верю, пока не увижу на ринге напротив меня
Чемпион мира в первом тяжёлом весе по версии WBO Александр Усик прокомментировал слухи о своём поединке с чемпионом IBF Муратом Гассиевым.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Мурат Гассиев? Откуда информация? Интернет? В Интернете очень много информации, которой вряд ли можно верить. Я не верю тому, что пишут, пока не выхожу в ринг и не вижу напротив противника», — приводит слова Усика «PRO-Спорт-Украина».
Сам Усик уже неоднократно заявлял о готовности сразиться с Гассиевым.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter