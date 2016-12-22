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https://sport.mail.ru/news/boxing/28218693/
22 декабря 2016, 10:56 | Бокс | Чемпионат.com

Усик: Гассиев? Не верю, пока не увижу на ринге напротив меня

Чемпион мира в первом тяжёлом весе по версии WBO Александр Усик прокомментировал слухи о своём поединке с чемпионом IBF Муратом Гассиевым.

Чемпион мира в первом тяжёлом весе по версии WBO Александр Усик прокомментировал слухи о своём поединке с чемпионом IBF Муратом Гассиевым. Увеличить
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«Мурат Гассиев? Откуда информация? Интернет? В Интернете очень много информации, которой вряд ли можно верить. Я не верю тому, что пишут, пока не выхожу в ринг и не вижу напротив противника», — приводит слова Усика «PRO-Спорт-Украина».

Сам Усик уже неоднократно заявлял о готовности сразиться с Гассиевым.
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