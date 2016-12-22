Промоутер Бетербиева: Третий бой Артура в 2017-м будет за чемпионский титул

«26 декабря мы получим письмо от IBF, в котором будет сказано, что Артур поучаствует в финальном отборе за право выйти на титульный бой. Ожидается, что этот бой пройдёт в феврале в США. Потом мы привезём Артура в Канаду, чтобы он мог выступить в тот же вечер, что и чемпион WBC Стивенсон в апреле. А уже следующий бой будет за чемпионский титул», — рассказал Мишель Boxing Scene.