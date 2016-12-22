Поветкин остался на первом месте в рейтинге WBC в тяжелом весе

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Чемпионом WBC в данной весовой категории является американец Деонтей Уайлдер, который из-за травмы не сможет выйти на ринг до 2017 года.

Поветкин 17 декабря в Екатеринбурге должен был встретиться с занимающим второе место в рейтинге канадцем Бермейном Стиверном в поединке за звание временного чемпиона. Однако бой не состоялся: утром в день поединка президент WBC Маурисио Сулейман сообщил, что допинг-проба россиянина, взятая 6 декабря, дала положительный результат на запрещенное вещество остарин.

В результате Поветкин все же провел поединок в Екатеринбурге, однако россиянину пришлось искать нового соперника. Им стал француз Йоанн Дюпуа (пятое место рейтинга). Поединок завершился победой россиянина нокаутом. Бой не имел официального статуса и не повлиял на положение боксеров в рейтинге WBC.

Также в топ-10 рейтинга WBC в своих весовых категориях входят следующие российские боксеры: Дмитрий Кудряшов (3-е место, первый тяжелый вес), Сергей Ковалев (2, полутяжелый вес) Артур Бетербиев (4, полутяжелый вес), Матвей Коробов (10, средний вес), Константин Пономарев (7, полусредний вес), Денис Шафиков (3, легкий вес), Петр Петров (8, легкий вес).