Объявлен соперник победителя боя между Кличко и Джошуа

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Джошуа будет драться с Кличко, победитель встретится с Ортисом. Мы приняли решение дать Ортису титульный бой», — сказал Мендоса.

Поединок между британцем и украинцем состоится 27 апреля будущего года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. На кону будет стоять титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF), которым владеет Джошуа и вакантный титул суперчемпиона WBA.

В активе золотого медалиста ОИ-2012 Джошуа 18 побед в 18 боях (18 нокаутов). 40-летний Кличко побеждал на Играх-1996, в ходе профессиональной карьеры одержал 64 победы (53 нокаута) и потерпел четыре поражения. В активе 37-летнего Ортиса 27 побед (23 нокаута) и ни одного поражения.