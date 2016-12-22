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https://sport.mail.ru/news/boxing/28215316/
22 декабря 2016, 9:27 | Бокс | Lenta.Ru

Объявлен соперник победителя боя между Кличко и Джошуа

Победитель поединка между украинцем Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа встретится с кубинцем Луисом Ортисом. Об этом заявил президент Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Жилберто Хесус Мендоса. Его слова приводит Sky Sports.

Победитель поединка между украинцем Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа встретится с кубинцем Луисом Ортисом. Об этом заявил президент Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Жилберто Хесус Мендоса. Поединок между британцем и украинцем состоится 27 апреля будущего года на стадионе Уэмбли в Лондоне. Увеличить
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«Джошуа будет драться с Кличко, победитель встретится с Ортисом. Мы приняли решение дать Ортису титульный бой», — сказал Мендоса.

Поединок между британцем и украинцем состоится 27 апреля будущего года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. На кону будет стоять титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF), которым владеет Джошуа и вакантный титул суперчемпиона WBA.

В активе золотого медалиста ОИ-2012 Джошуа 18 побед в 18 боях (18 нокаутов). 40-летний Кличко побеждал на Играх-1996, в ходе профессиональной карьеры одержал 64 победы (53 нокаута) и потерпел четыре поражения. В активе 37-летнего Ортиса 27 побед (23 нокаута) и ни одного поражения.
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