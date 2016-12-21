Боксер Кулакова не исключила возможности подготовки в США к чемпионскому бою с Эстече

После полуторагодичного перерыва 3 декабря Кулакова завоевала титул IBO, победив единогласным решением судей француженку Приска Вико. 1 июня 2014 года россиянка встречалась с полновесной чемпионкой WBA в первом полусреднем весе аргентинкой Анной Лаурой Эстече, в поединке была зафиксирована ничья. Кулакова неоднократно заявляла о желании провести второй бой с аргентинкой.

«Работаю над общефизической подготовкой не только с Василем Миллером, но и с новым специалистом Александром Хохловым. Еще ведутся переговоры, дай бог, чтобы все получилось — Игорь Синявский этим занимается — по поводу американского тренера по боксу, который будет работать со мной во время подготовки к бою с Эстече. Хочется, чтобы Кулакову вообще не узнали. Сейчас думаем, какого выбрать тренера, а будем проводить сборы в России или в Америке — пока даже не знаю», — рассказала Кулакова по телефону.

«Конечно, хочется даже съездить туда, чуть-чуть сменить обстановку. Но есть небольшой нюанс, дочь в первом классе, это пока немного держит. Но если у тренера, которого мы захотим привлечь, не будет возможности приехать в Россию, то соберем вещи и всей семьей поедем», — добавила спортсменка.

Кулакова также отметила, что примерный срок следующего поединка уже намечен. «Впереди сложный бой. После нового года будут вестись переговоры. Думаю, что (дата боя) будет лето. Конечно, хочется побыстрее выйти на ринг — весной. Но тут все зависит от того, как удастся договориться, я готова хоть завтра на самом деле. Мне уже хочется Ану Лауру побить и забрать все то, что мне тогда не отдали в первом бою. Уверена, что моя команда договорится. “Мир бокса” хочет, чтобы в России была действующая чемпионка мира. Если все будет нормально, на кону будет стоять четыре пояса, это будет грандиозно. Если бой будет у нас в стране — такого еще не было!» — сказала боксер.