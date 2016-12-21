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https://sport.mail.ru/news/boxing/28214682/
21 декабря 2016, 23:04 | Бокс | Р-Спорт

Кулакова выразила надежду, что доброе имя боксера Поветкина будет оправдано

МОСКВА, 21 дек — Р-Спорт, Елена Соболь. Чемпионка мира по версии IBO в первом полусреднем весе россиянка Светлана Кулакова заявила агентству «Р-Спорт», что надеется на то, что доброе имя российского боксера Александра Поветкина будет восстановлено.

В субботу глава Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман сообщил, что допинг-проба Поветкина перед боем за титул временного чемпиона WBC с канадцем Бермейном Стиверном дала положительный результат на запрещенное вещество остарин, поединок не состоялся. Помимо VADA, пробы россиянина проверяла швейцарская лаборатория. В итоге в субботу Поветкин вышел на ринг с запасным боксером Дюопа, которого нокаутировал.

«Надеюсь, что найдут виноватых и что доброе имя Александра будет оправдано. Я в это очень сильно верю. Как и многие спортсмены, с которыми мы каждый день общаемся. Хочется, чтобы все было хорошо», — сказала Кулакова по телефону.
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МОСКВА, 21 дек — Р-Спорт, Елена Соболь. Ассоциация по добровольному тестированию на допинг (VADA) не проводила допинг-тестирование после боя Александра Поветкина и француза Йоанна Дюопа, сообщила агентству «Р-Спорт» руководитель VADA Маргарет Гудман.
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