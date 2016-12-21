Кулакова выразила надежду, что доброе имя боксера Поветкина будет оправдано

В субботу глава Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман сообщил, что допинг-проба Поветкина перед боем за титул временного чемпиона WBC с канадцем Бермейном Стиверном дала положительный результат на запрещенное вещество остарин, поединок не состоялся. Помимо VADA, пробы россиянина проверяла швейцарская лаборатория. В итоге в субботу Поветкин вышел на ринг с запасным боксером Дюопа, которого нокаутировал.

«Надеюсь, что найдут виноватых и что доброе имя Александра будет оправдано. Я в это очень сильно верю. Как и многие спортсмены, с которыми мы каждый день общаемся. Хочется, чтобы все было хорошо», — сказала Кулакова по телефону.