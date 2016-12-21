Кулакова выразила надежду, что доброе имя боксера Поветкина будет оправдано
МОСКВА, 21 дек —
Р-Спорт, Елена Соболь. Чемпионка мира по версии IBO в первом полусреднем весе россиянка Светлана Кулакова заявила агентству «Р-Спорт», что надеется на то, что доброе имя российского боксера Александра Поветкина будет восстановлено.
В субботу глава Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман сообщил, что
«Надеюсь, что найдут виноватых и что доброе имя Александра будет оправдано. Я в это очень сильно верю. Как и многие спортсмены, с которыми мы каждый день общаемся. Хочется, чтобы все было хорошо», — сказала Кулакова по телефону.
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