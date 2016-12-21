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«Некоторые американцы не могут быть счастливы с такими ценами на GGG — Джейкобс. Мы получаем такой вид за 60 фунтов», — пишет твиттер NextBigPod, сопровождая запись фото трибун арены Madison Square Garden в Нью-Йорке.



Во время проведения вечеров бокса вместимость MSG составляет 20 789 зрителей. Продажа билетов на бой Головкин — Джейкобс, который состоится 18 марта, стартует в канун католического Рождества. Цены — от 100$ до 1000$.