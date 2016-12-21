Болельщики жалуются на плохой обзор и стоимость билетов на бой Головкин — Джейкобс
Продажа билетов на вечер бокса Геннадий Головкин (36−0, 33 КО) — Дэниэл Джейкобс (32−1, 29 КО) ещё не стартовала, а из числа болельщиков уже есть недовольные, сообщает Sports.kz.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Некоторые американцы не могут быть счастливы с такими ценами на GGG — Джейкобс. Мы получаем такой вид за 60 фунтов», — пишет твиттер NextBigPod, сопровождая запись фото трибун арены Madison Square Garden в
Во время проведения вечеров бокса вместимость MSG составляет 20 789 зрителей. Продажа билетов на бой Головкин — Джейкобс, который состоится 18 марта, стартует в канун католического Рождества. Цены — от 100$ до 1000$.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter