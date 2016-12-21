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https://sport.mail.ru/news/boxing/28214571/
21 декабря 2016, 22:30 | Бокс | Sports.kz

Болельщики жалуются на плохой обзор и стоимость билетов на бой Головкин — Джейкобс

Продажа билетов на вечер бокса Геннадий Головкин (36−0, 33 КО) — Дэниэл Джейкобс (32−1, 29 КО) ещё не стартовала, а из числа болельщиков уже есть недовольные, сообщает Sports.kz.

Продажа билетов на вечер бокса Геннадий <span class=error>Головкин</span> (36−0 33 КО) — <span class=error>Дэниэл</span> Джейкобс (32−1 29 КО) ещё не стартовала а из числа болельщиков уже есть недовольные сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Некоторые американцы не могут быть счастливы с такими ценами на GGG — Джейкобс. Мы получаем такой вид за 60 фунтов», — пишет твиттер NextBigPod, сопровождая запись фото трибун арены Madison Square Garden в Нью-Йорке.

Во время проведения вечеров бокса вместимость MSG составляет 20 789 зрителей. Продажа билетов на бой Головкин — Джейкобс, который состоится 18 марта, стартует в канун католического Рождества. Цены — от 100$ до 1000$.

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18 марта в Нью-Йорке (США) 29-летний американец Дэниэл Джейкобс (32−1, 29КО) проведет самый большой бой в своей карьере на данный момент. Он встретится с сильнейшим средневесом мира — чемпионом WBA (Super), WBC и IBF 34-летним казахстанцем Геннадием Головкиным.
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